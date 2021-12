Julen nærmer sig med hastige skridt, og det kan mærkes mange steder i landet.

I flere byer er der nemlig så småt blevet taget hul på juletraditionerne, hvilket kan ses i form af julebelysning, julemarkeder og juletræer.

Men sådan skulle det ikke gå i Nykøbing Falster.

For allerede inden vi har passeret den 1 december, har kommunen været nødsaget til at fjerne byens store juletræ, der var placeret centralt på torvet.

Juletræet, der var pyntet med alverdens julekugler og lys, stod nemlig ikke helt stabilt på dens fod, og tirsdag morgen var den altså helt gal.

»Det store juletræ har vist sig at kunne bevæge sig lidt for meget. Af sikkerheds hensyn tager vi derfor træet ned for at finde årsagen til problemet,« skrev Guldborgsund Kommune i et opslag på Facebook.

Men selvom juletræet på torvet er blevet fjernet, er julehyggen for borgerne i Nykøbing Falster måske ikke helt forbi.

Guldborgssund Kommune oplyser nemlig, at de på nuværende tidspunkt arbejder på at finde en ny og sikker løsning, således det store, flotte juletræ igen kan komme tilbage og lyse byens torv op.