Det hører sjældenhederne til, at danskere skal opleve ikke at kunne drikke vand fra hanen i deres eget hjem. Det er ikke desto mindre de vilkår, 290 husstande i Ledøje nu har levet under i seks dage.

Det kan nemlig være decideret farligt at drikke vandet.

Det skriver DR.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der fraråder borgerne at drikke vandet i området. Det sker, fordi det indeholder chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Først blev det konstateret i undersøgelser af drikkevandet i Ledøje Vandværk i Egedal Kommune. Nu er det også fundet i det vand, der kommer ud af hanerne.

»Man har fundet stoffet i meget højere koncentrationer end det, man vil sige er acceptabelt for drikkevand. Og derfor kan man ikke udelukke, at der er en risiko ved at drikke det,« fortæller Susanne Bennekou, der er seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet, til DR.

Frygten for chlorothalonil-amidsulfonsyre hænger sammen med, fordi der er risiko for, at det kan påvirke menneskers DNA og være årsag til kræft.

Egedal Kommune er lige nu ved at undersøge, om man kan sende vand ud i hanerne i Ledøje fra et andet vandværk.