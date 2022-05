Både sund og bæredygtig. Det er dommen over en af Danmarks tre største byer.

Odense er nemlig kåret til at klare sig godt i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet Global Health.

Noget af grunden til det er transportmuligheder.

»Odense scorer især højt på transportområdet, hvor Odense har mange fritliggende cykelstier og infrastruktur kun til bløde trafikanter, der gør det nemt og hurtigt at cykle i byen,« siger professor Jasper Schipperijn fra SDU's Institut for Idræt og Biomekanik, som har bidraget til undersøgelsen.

»Desuden kan man fremhæve, at Odense er en grøn by med mange forholdsvis store offentlige grønne områder.«

I undersøgelsen kigger forskere på en lang række såkaldte 'byindikatorer' for at sammenligne byernes karakteristika inden for blandt andet transport, befolkningstæthed, placering af faciliteter og adgang til grønne områder.

Odense skiller sig blandt andet ud ved at have gode cykelstier og forhold for gående.

Og det er ikke kun cyklister og dem på gåben, som bliver nævnt i tidsskriftet. Også letbanen, der skal begynde at køre fra 28. maj, får et par ord med på vejen.

»I sammenligning med andre byer scorer Odense lavt på adgang til hyppig, regelmæssig offentlig transport. Det vil ændre sig væsentligt, når letbanen kommer i drift om nogle uger,« står der i en pressemeddelelse om den nye rapport.

Odense ligger altså i toppen af de 25 byer, man har sammenlignet, konkluderes det i The Lancet.