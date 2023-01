Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvad har Lausanne i Schweiz, Uluru i Australien, Morioka i Japan og danske Odense til fælles?

Alle de førnævnte byer er nemlig havnet på det store medies The New York Times '52 places to go in 2023'-liste.

Helt konkret betyder det, at den amerikanske avis anbefaler, at man besøger Odense i løbet af 2023.

Det er især det nye H.C. Andersens Hus, som fungerer som primært trækplaster.

»H.C. Andersens Hus i Odense er mere end et museum. Det er et mytisk land med labyrintiske haver, der samtidig fungerer som en offentlig park,« skriver The New York Times blandt andet.

Odense har sneget sig op på 28.-pladsen ud af de 52.

Ifølge mediet Standby.dk, så mener VisitDenmark, at listen er den bedste af sin slags.

»Listen er formentlig den mest indflydelsesrige af sin slags. The New York Times har læsere over hele verden, og deres anbefalinger fungerer ofte som inspiration for andre medier. Det har derfor enorm stor betydning at komme på netop The New York Times’ liste,« siger Katinka Friis, VisitDenmarks PR og pressechef i USA.

Det er fjerde gang på kort tid, at danske byer nævnes på The New York Times’ liste over anbefalede rejsemål. I 2019 var det Aalborg. I 2020 var det København og sidste år var det Thy.

På toppen af The New York Times’ liste finder man London, fulgt af Morioka i Japan og Monument Valley i det sydvestlige USA.

Tromsø i Nordnorge er sammen med Odense de to eneste skandinaviske rejsemål på årets liste.