»Der er aldrig ro. De larmer konstant. Det er umuligt at tage en eftermiddagslur, hvis det er det, man vil,« sagde Niels Peter Mogensen til TV 2 Nord for lidt over et år siden.

Siden har Aabybro forsøgt at bekæmpe plagen – men forgæves.

Det er måger, der driver Niels Peter Mogensen og andre indbyggere i den nordjyske by til vanvid.

Rigtig, rigtig mange måger.

Mågernes skrigeri starter klokken tre om natten og fortsætter til sidst på aftenen. Derudover må Aabybro-borgerne leve med mågernes aggressive fremfærd, når de vil skaffe mad. Og de mange mågeklatter.

Jægere har skudt måger i stor stil, men nu efterspørger formanden for den lokale jagtforening, at der tages hårdere metoder i brug.

Ifølge formanden for Aaby Sogns Jagtforening, Henning Kiil, har nedskydningerne ikke reduceret mågebestanden, så han så gerne, at der gives tilladelse til at destruere fuglenes æg og reder.

Også i Ørestaden på Amager og andre steder i landet er borgere godt og grundigt trætte af mågerne – eller 'luftens rotter', som fuglene også kaldes.

Og plagen kan blive endnu større i år end normalt.

»Vi forudser, at mågebestanden stiger igen i år, som især vil blive en plageånd for danskerne i slutningen af foråret og i løbet af sommeren,« sagde Claus Schultz, der er formand for Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil, i slutningen af marts.

Hvorfor kan du læse meget mere om HER.