23-årige Søren Esmann skynder sig at bekende kulør. Han læser Østeuropastudier på Københavns Universitet, han er homoseksuel, og han sympatiserer 'enormt meget' med den globale Black Lives Matter-bevægelse (BLM).

Han har endda deltaget i en demonstration foran Christiansborg for den danske gren af bevægelsen.

Alligevel blev han i weekenden stemplet som 'husneger', 'islamofob' og som en 'racistisk lort' af BLM Danmark.

»Jeg har ikke sympati for, at jeg ikke som en del af en bevægelse kan tillade mig at forholde mig kritisk til noget af det, som bevægelsen foretager sig, uden at blive skudt i sænk,« siger Søren Esmann nu til B.T.

Hans forbrydelse? Søren Esmann havde på Instagram påpeget det urimelige i et opslag på det sociale medie fra BLM.

Til et klip, hvor statsminister Mette Frederiksen bliver interviewet om sin holdning til, at danske jøder fortsat må omskære drengebørn, skriver BLM, at Mette Frederiksen skulle udtale, at 'afrikanere er ikke en del af det danske samfund'.

Som det fremgår af klippet skelner Mette Frederiksen i sin udtalelse dog, da hun bliver udfordret på, om personer fra Afrika må lave 'stammekendetegn' ved at skære børn i huden, konkret mellem afrikanere i Afrika og afrikanere i Danmark.

Derfor er teksten til opslaget ikke i orden, mener Søren Esmann. Og derfor tog han affære fredag aften.

Bwalya Sørensen fra Black Lives Matter Denmark ses her under en demonstration i Aalborg, tirsdag 9. juni 2020. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Jeg reagerer på, at Instagram-opslaget er vinklet på, at Mette Frederiksen skulle sige, at sorte generelt ikke har noget tilhørsforhold til Danmark. Men det er jo slet ikke det, hun siger.«

Søren Esmann blev hurtig blokeret på Instagram. For at få en forklaring skrev han til BLM på Facebook. Det var her, han blev mødt med den nedsættende svada.

»De har lavet en fejl, som kan ramme dem selv, og det gør jeg dem opmærksom på,« siger han og fortsætter:

»BLM har som bevægelse blandt andet som formål at nedbryde grænser, men det er ikke det, der sker her. Det bliver tværtimod sat barrierer op. Det tjener ikke sagen,« siger den studerende.

Her ses et uddrag af Søren Esmanns korrespondance med BLM.

Ifølge Søren Esmann har BLM Danmark et ansvar for at melde korrekt og præcist ud til sine flere end 15.000 følgere. Og organisationen kunne drage fordel af at erkende sine fejl. Det ville udbrede sympatien for bevægelsen, lyder det.

»Jeg sympatiserer enormt meget med alle de følelser, der ligger i organisationen. Men i min verden kan man sagtens have en saglig debat uden at ty til skældsord,« siger Søren Esmann.

'Vores psykiske helbred er på spil'

B.T ville gerne have stillet talskvinden for BLM Danmark, Bwalya Sørensen, en hel række spørgsmål, herunder hvorfor Søren Esmann først blev blokeret fra at kommentere og siden blev kaldt racist og islamofob, fordi han tillod sig at påpege unøjagtigheden i Instagram-opslaget fra Black Lives Matter.

Men Bwalya Sørensen forholdt sig ikke til spørgsmålene, da B.T. ringede hende op. I stedet blev hun ved med at afbryde og snakkede udenom.

»Vi har masser af videoer af sorte mænd, der bliver skudt i ryggen,« indleder hun med at sige med henvisning til sagen om 25-årige Ahmaud Arbery, der blev skudt under en løbetur i februar i Georgia, USA.

»Og alligevel er der folk, som er godt i gang med at fortælle, at det ikke passer.«

Jeg tror godt, jeg forstår din pointe, Bwalya, men….

»På et tidspunkt er det psykisk vold. Det er det. Vi arbejder gratis, vi knokler mange timer. Og hvis en person har en længerevarende, belastende ting om en video, hvor Mette Frederiksen siger præcis de ord – alle kan høre det – så er det benægtelse.«

Søren Esmann kaldes 'husneger,' da han forsøger at få opklaret, hvorfor han er blevet blokeret af BLM. Den 23-årige homoseksuelle bliver desuden truet med at blive udstillet offentligt, hvis han fortsætter med at kritisere.

Jeg er nødt til at afbryde dig. Jeg forstår godt, at I har travlt, og at I gør jeres arbejde af et godt hjerte. Men Søren Esmanns pointe er, at det skader Black Lives Matter, når…

»Men B.T., I finder alt muligt,« siger hun og fortsætter:

»Nu søger du efter noget i os. Vores Instagram har fået 3.000 nye følgere. Men du har fundet en eller anden, som diskuterer med os, og som vi ikke magter. Vi får ikke løn eller støttekroner eller noget som helst. Vores psykiske helbred er på spil. Jeg er blevet gruppevoldtaget, og I vil gerne fortsætte med at gruppevoldtage os.«

Det er slet ikke det, det handler om.

»Det er psykisk mobning.«

Jeg er ked af, at du opfatter det sådan.

»Vi vil gerne stoppe folk i at dræbe hinanden. Og hvis der kommer folk, som psykisk belaster mit hold, så vil jeg slette dem.«

Faktisk ringer jeg for at forsøge at forstå jer. Jeg ringer ikke for at skændes med dig.

»Nu spørger jeg dig. Er der tusindvis af danskere, der har set den video og set hende (Mette Frederiksen) sige det?«

Nej, for det er faktisk ikke det, hun siger, Bwalya.

»Man kan snakke kontekst eller whatever. Men vi har set det. Og vi har hørt, hvad hun sagde.«

Vores snak er ikke særlig hensigtsmæssig lige nu, Bwalya.

Herfra begynder talskvinden at råbe.

»Jeg kan ikke mere. Jeg vil bare gerne stoppe folk fra at blive dræbt.«

Det kan jeg da godt forstå, men..

»Hvornår stopper I?«

Det nytter ikke noget, at du råber.

»Jeg kan ikke mere,« lyder sidste sætning, inden Bwalya Sørensen lægger på.