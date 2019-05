Rasmus Kragh er lykkedes med at nå toppen af Mount Everest. Men han har været presset hårdt, fortæller han.

- Det var satanedeme hårdt. Fy for helvede.

Sådan lyder den første reaktion fra Rasmus Kragh, som er den første dansker nogensinde, der har nået toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest, uden brug af kunstig ilt.

Han befinder sig lige nu i Camp 2 i 6500 meters højde, hvor han holder et hvil, inden turen går mod Base Camp i 5300 meter. Det er først her, at han anser missionen om at bestige det over 8800 meter høje bjerg som fuldført.

Rasmus Kraghs første reaktion er sendt via en walkie-talkie til hans team i Base Camp. Her fortæller han, at han har været presset.

- Jeg var så presset på toppen, at alt det jeg havde trænet på i tre år skulle findes og tænkes igennem, lyder det fra Rasmus Kragh.

I alt stod Rasmus Kragh på toppen af Mount Everest i ti minutter.

- Over 8600 meter er ikke et sted man er alt for lang tid. Og det var jeg heller ikke, siger han og tilføjer:

- Det er svært at beskrive med ord, hvordan det var at stå deroppe på verdens top i 10 minutter. På den måde jeg har drømt om så længe. Det er ikke gået op for mig endnu. Det er bare noget der skal bundfælde sig nu.

I Camp 2 blev danskeren mødt med cola og pizza fra folk, der tog imod ham ude på gletsjeren.

Rasmus Kragh har to gange tidligere forsøgt at bestige verdens højeste bjerg uden medbragt ilt.

Han måtte dog opgive 250 højdemeter fra toppen begge gange blandt andet på grund af dårlige vejrforhold, som satte en stopper for hans mål.

- Det var en kæmpestor oplevelse. Jeg kunne ikke se det, men jeg vidste fra sidste år, at der sad masser af mennesker og fulgte med og støttede mig. Det er jeg dybt taknemmelig for, siger bjergbestigeren.

Rasmus Kragh håber at kunne være i Base Camp klokken 11 fredag dansk tid.

- Jeg glæder mig til at komme ned i lavlandet igen. Skrive min bog og komme hjem til Danmark, siger han.

/ritzau/