Jesper Jürgensen er flere timer senere stadig chokeret.

»Hvor er det vildt, at folk kan finde på sådan noget,« lyder det fra ham.

Onsdag morgen kørte han sig ind i rækken af danskere, der er blevet ramt af et stenkast på E65-motorvejen i det sydlige Sverige – på vej mod Ystad og Bornholm-færgen.

Der har ellers været en periode på cirka et par uger, hvor svensk politi ikke har fået anmeldelser om stenkast. Men tirsdag eftermiddag blev en svensk lastbilchauffør ramt mellem Svedala og Skurup, mens Jesper Jürgensen onsdag blev ramt i samme område, ved Svedala.

Sådan så Jesper Jürgensens forrude ud, efter at han blev ramt af stenkastet. Foto: Privatfoto/Jesper Jürgensen

Her sad han sammen med sin søn i bilen på vej mod Bornholm, hvor han arbejder i Rønne Havn. Af den grund kører han ofte på den stenkastplagede strækning, og han havde faktisk lige fortalt sin søn om de mystiske og uopklarede hændelser, inden han selv blev et offer ved 7.30-tiden.

»Vi havde siddet og snakket om det 20 sekunder før, og så kommer den der sten bare og rammer forruden. Jeg ved ikke, hvor den kom fra, jeg tænkte bare: 'Fuck, hvad var det, der skete',« fortæller Jesper Jürgensen.

På grund af de mange tidligere stenkast-hændelser med danske bilister, som B.T. i stort omfang har beskrevet, havde kommunikationschefen gjort sig nogle tanker om, hvordan han ville reagere, hvis det skulle ske for ham.

»Jeg har da tænkte over det i de seneste par uger, hvor jeg har kørt over til Bornholm: Ville jeg køre galt? Ville jeg køre ind til siden? Men jeg har også tænkt, at der kører så mange biler her, at det kun er en lille del af dem, der bliver ramt. Og så har jeg lagt mærke til, at det er aftaget,« siger Jesper Jürgensen:

»Men jeg havde sagt til mig selv, at jeg skulle have begge hænder på rattet, og det havde jeg også. Og på grund af de mange skriverier fik jeg hurtigt kørt ind til siden og fik ringet til politiet med det samme.«

Jesper Jürgensen valgte dog hurtigt at køre videre for at nå færgen for at kunne passe sit arbejde. For forruden på hans bil var ikke gået totalt i stykker med mødet med stenen.

Ewa Gun-Westford fra det svenske politi bekræfter, at de har fået en anmeldelse om et stenkast mod den danske bilist onsdag morgen.

»Vi er derude og undersøger området. Vi vil jo gerne have sat en stopper for det, så lige så snart vi får noget at agere på, så gør vi det, men vi har desværre ingen fremskridt i sagen,« siger hun og oplyser, at det samlede antal af stenkastanmeldelser nu nået op på i alt 92.

Jesper Jürgensen.

Svensk politi har i flere uger været massivt til stede ved E65-motorvejen for at kunne være hurtigt fremme i tilfælde af nye anmeldelser, og det har givet en uventet sideeffekt.

»Der er en positiv ting i forhold til det her, og det er, at farten er blevet sænket på E65. Vi har kun haft én ulykke siden vores indsats (mod stenkastene, red.) begyndte. Og det er også nogle tanker, vi gør os nu, for E65 er normalt en ulykkesramt strækning,« siger Ewa Gun-Westford.

Endnu er der dog ingen konkrete spor af hvem, der står bag stenkastene.

I mellemtiden vil Jesper Jürgensen i fremtiden tage sine forholdsregler på vej til og fra Bornholm.

Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre en forklaring på, hvad grunden er. Jesper Jürgensen

»Jeg har tidligere tænkt, at jeg burde bruge kystvejen i stedet for E65, men når man kører hver uge, så orker man ikke at køre den vej. Men det kommer jeg til at gøre i morgen, når jeg skal hjem, og det kan være, at jeg også kan komme til at gøre det fremadrettet,« siger han.

Imens sidder onsdagens oplevelse stadig i kroppen. Både på ham og sønnen.

»Det største chok er nok, at der kan sidde en eller anden, som jeg ikke kender, der kaster en sten – måske fordi min bil er dansk. Man skal godt nok være af en bestemt støbning for at gøre sådan noget, for vedkommende aner jeg ikke engang, hvem der sidder bilerne. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre en forklaring på, hvad grunden er,« siger Jesper Jürgensen.