Ingen bagning af snobrød, ingen kastestjernetræning med ninjaklubben og bestemt ingen test af flammekaster.

Det er blot nogle af de ting, som eventyrlystne biblioteksgængere må undvære, næste gang de drager en tur forbi Hovedbiblioteket i Aalborg.

Det skriver biblioteket i et humoristisk Facebook-opslag, som på under 24 timer har fået omkring 50 gange så mange kommentarer som deres sædvanlige opslag, der efter et hurtigt gennemsyn normalt trækker blot to til tre ad slagsen.

Opslaget er da også svært ikke at smile af, selvom det faktisk er ment som en decideret opsang.

Opsangen er rettet mod en række biblioteksgængere, som ikke helt har forstået, at byens nye elløbehjul ikke hænger særlig godt sammen med boghylderne.

'Nogle få af vores gæster er så begejstrede for de nye elløbehjul, at de kører rundt på dem inde på Hovedbiblioteket. Derfor har ledelsen bedt os understrege, at selvom der er særdeles vide rammer for, hvad man kan og må på et moderne folkebibliotek, så må man altså ikke køre på elløbehjul inden for dørene,' står der i opslaget.

I opslaget kan man herefter læse bibilotekets liste med syv øvrige ting, som man heller ikke må kaste sig ud i på biblioteket.

Tingene inkluderer - udover snobrødsbagning, kastestjernetræning og test af flammekaster - køb, salg og bearbejdning af beriget uran, vandkamp, æselører samt dressurridning OG kür (en form for dressurridning til musik, red.).

Og opslaget er altså i den grad blevet godt modtaget på det sociale medie, hvor brugere sender emojis og kommentarer i massevis.

Allan Johansen, der er koordinator for PR- og kommunikation på Aalborg Bibliotekerne, fortæller, at han er overrasket over, hvor godt det er blevet taget imod.

»Det må jeg indrømme. Men det er fedt, at folk har taget det med et glimt i øjet,« siger han og fortæller, at problemet med elløbehjul ikke er større end som så:

»Vi har observeret det et par gange, og selvom vi egentlig selv synes, at det er indlysende, at man ikke skal køre på løbehjul på biblioteket, så valgte vi at lave et lille humorisk tag på det, fordi vi helst ikke vil være dem, som står med for mange løftede pegefingre.«



»De løbehjul har ikke været i Aalborg så længe, så det er klart, at de lige nu er nye og spændende, så vi tager det hele stille og roligt og med et lille humorisk twist,« afslutter han.