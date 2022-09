Lyt til artiklen

Søndag aften fik den københavnske homobar ‘Jailhouse’ et frygteligt opkald.

»Vi blev søndag aften ved 18.30 tiden ringet op af en mand, der truede med at komme og bombe os, fordi vi var homoer,« fortæller barchef Niels Holm til Out & About.

Personalet på 'Jailhouse' tog straks truslen alvorligt og ringede til politiet – samtidig blev de festglade gæster evakueret.

Både politiets bombehunde og betjente gennemsøgte derefter stedet i hele tre timer.

De kunne til sidst konstatere, at bombetruslen var falsk.

Ingen bombe sprang, men truslen skabte rystelser.

En af de evakuerede gæster på baren fortæller til Out & About, at miljøet dog viste sig fra sin bedste side med både »omsorg og kram.«

Det er bestemt heller ikke første gang, at lgbt+-miljøet har været udsat for trusler, eller det der er værre.

Allerede tilbage i juni år blev Oslos pride-parade aflyst efter et dødeligt skyderi foran en pub, der primært besøges af homoseksuelle.

Jailhouse er en populær bar, der ligger i indre København. Baren åbnede igen kort efter episoden, fordi man ikke ville lade sig kue af truslen.