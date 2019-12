Tinderbox har annonceret flere navne til festivalen næste sommer. Blandt dem er danske Spleen United.

Siden 2013 har det danske elektroband Spleen United været på pause "på ubestemt tid". Pausen er dog blevet afbrudt af et par koncerter, og det sker atter til sommer.

Gruppen giver koncert på den fynske festival Tinderbox, der netop har offentliggjort en række musiknavne, som spiller i scenen i Tusindårsskoven i Odense.

Spleen United vil blive samlet i sit oprindelige lineup fra gennembrudspladen "Godspeed Into the Mainstream" fra 2005, der bød på hits som "Heroin Unltd" og "In Peak Fitness Condition".

I 2012 sikrede "School of Euphoria" bandet en Danish Music Award for "Årets Danske Rockudgivelse" samt Gaffa-prisen for "Årets Danske Elektroniske Udgivelse".

I 2013 gik bandet på pause, og i 2016 meddelte de, at gruppen med Bjarke og Gaute Niemann, Kasper Nørlund, Rune Wehner og Jens Kinch var opløst.

Men i juli gav Spleen United deres første koncert efter flere års pause på Roskilde Festival. Også i slutningen af november har de spillet koncert i Aarhus og København.

Til Tinderbox optræder også blandt andre DJ og elektrojazz-pioner Parov Stelar, grime-talentet AJ Tracey, amerikanske Banks og danske Jung og Clara.

- Foruden et længe ventet gensyn med Spleen United, ser vi frem til at introducere AJ Tracey for publikum.

- Tracey er endnu ikke bredt kendt hos det danske publikum, men prognoserne siger, at det har ændret sig en hel del, når vi åbner dørene til Tinderbox 2020, siger festivalchef hos Tinderbox, Brian Nielsen.

Tinderbox har tidligere offentliggjort navne som den amerikanske rapper Post Malone, den svenske popstjerne Zara Larsson og danske Lukas Graham.

Festivalen finder sted i Tusindårsskoven i Odense den 25. til den 27. juni 2020.

