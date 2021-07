De jubler i Knuthenborg Safaripark, hvor der sidste år var flere gæster på besøg en nogensinde før.

»Det er helt vildt og fantastisk, at vi har haft så mange gæster i 2020,« lyder det fra kommunikationschef Camilla Ellehammer Haxgart.

I alt 410.000 gæster tog turen til dyreparken på Lolland, viser nye opgørelser. Det gjorde stedet til den 7. mest besøgte turistattraktion i Danmark sidste år.

Men her gemmer sig samtidig en anden positiv historie om Knuthenborg Safaripark. For på den top-10-liste, som VisitDenmark netop har lavet over 2020s mest besøgte attraktioner, er dyreparken den eneste med vækst i besøgstallene i det coronaramte år.

Fremgangen har været på hele 32,8 procent.

Til sammenligning har den suveræne etter på listen, Tivoli i København, oplevet en tilbagegang på lige knap 65 procent. Og andre topattraktioner som Legoland og Dyrehavsbakken har registreret tilbagegang i samme omfang.

Hos Knuthenborg Safaripark han man en klar idé om, hvad der ligger bag succesen.

»Vi har oplevet en kæmpe opbakning fra danskerne til, at landets sidste cirkuselefanter blev pensioneret hos os på Europas største elefantslette. Det understreger, hvorfor det giver så meget mening at hjælpe dyr, der ikke passer ind andre steder, når nu vi har pladsen til det,« siger kommunikationschef Camilla Ellehammer Haxgart:

»Samtidig har vi 400 hektar udendørs oplevelser at tilbyde, så vores gæster har følt sig trygge her under pandemien, og det har også spillet ind på det gode resultat. Det har dog primært været danskerne, vi har haft på besøg.«

Den positive oplevelse med de aldrende elefanter har gjort, at man hos Knuthenborg Safaripark i år har lavet et lignende projekt med pensionerede tigre i det, der kaldes 'Europas største tigerskov'. Her er den første beboer en pensioneret cirkustiger fra Spanien.