Det går næsten bedre, end folkene bag Ønskeskyen kunne ønske (undskyld) sig.

For det brager derudad for appen.

Man fristes næsten til at sige, at den selvfølgelig ligger nummer et i Danmark, men nu er populariteten for platformen, hvor man kan dele sine jule- eller fødselsdagsønsker med venner og familie, også gået amok i USA, skriver Berlingske.

Lige nu er GoWish – som er det internationale navn – nummer et blandt livsstilsapps i App Store og nummer ni blandt alle apps.

Og med 330 millioner indbyggere i det tungt forbrugende land overthere er det et marked »uden loft«, som det lyder.

»Vi tør ikke tro, men vi tør godt håbe på en top-5,« siger kommerciel direktør i Ønskeskyen, Morten Bjørn Mortensen til Berlingske:

»Vi skal huske på, at det er ud af to millioner andre apps i USA, så vi kniber os selv i armen p.t. og håber på en tidlig julegave.«

Det var så sent som i april, at den internationale satsning for alvor gik i gang.

Nu er Ønskeskyen efterhånden downloadet i 200 forskellige lande.

Og ambitionerne er store.

For nylig lød det fra direktør Casper Ravn-Sørensen til Dontt.dk, at målet om tre år er at have »i hvert fald over 30 millioner brugere« på verdensplan.

»Vi skal fortsætte med at være markedsledere i Skandinavien, og så er det vores klare ambition, at vi skal være markedsdominerende i vores fokusmarkeder, som er Danmark, Sverige, Norge, Frankrig, Tyskland, Spanien, Holland, England, USA og Canada,« lød det i den forbindelse.

Ønskeskyen har 2,5 millioner downloads i Danmark.