Den norske antropolog Gro Ween har bragt sindende i kog ved at opfordre Haribo til at droppe ansigterne i den populære lakridsblanding Skippermix. Nu får hun opbakning af Institutlederen på antropologi på Københavns Universitet.

Professor Bjarke Oxlund mener ligesom sin norske kollega, at lakridsansigterne i Haribos Skippermix er udtryk for et forældet syn på verdens folkeslag.

Og han har et helt konkret forslag til, hvad Haribo kan komme i poserne i stedet for de omdiskuterede ansigter:

»Hvis man gerne ville fejre verdens diversitet gennem lakrids, skulle man hellere fejre det med stedslige monumenter. Noget som er bundet op på steder og ikke personer. Det kunne være lakridser formet som Taj Mahal, Pyramiderne og Eiffeltårnet,« lyder forslaget fra Bjarke Oxlund.

Gro Weens opfordring til at fjerne lakridserne affødte tirsdag aften et stort antal kommentarer på B.T.s facebookprofil. At dømme ud fra kommentarerne har rigtig mange danskere en stor modvilje mod at udskifte lakridserne.

Men selvom emnet er kontroversielt mener Bjarke Oxlund, at det er en vigtig debat.

»Ligesom med eskimo-isen og kannibalgryderne i Djurs Sommerland kan man godt anlægge det synspunkt, at det er sjovt og uskyldigt, men hvis man går i dybden med det, så er det en andetgørelse, som kun går én vej. Når det kommer til stykket, så handler det om hudfarve, racialisering og den synlige forskel. Man opdeler verdens befolkning i racer, og der kan man jo med en vis ret spørge: Hvorfor er det en god ide, og hvorfor er det nødvendigt?«

Mere end 42.000 personer har deltaget i en afstemning på bt.dk om, hvorvidt lakridsansigterne skal fjernes fra Skippermix. Et overvældende flertal på 96 procent er modstandere af, at ansigterne bliver fjernet. Og det kommer ikke bag på Bjarke Oxlund.

Lakrids-ansigterne i Skipper-mix som de ser ud i dag. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Lakrids-ansigterne i Skipper-mix som de ser ud i dag. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

»Skippermix, eskimo-is og kannibalgryderne er forbundet med gode minder. Det føles som om politisk korrekthed tager en uskyldig verden fra os. Modstanden mod at ændre de her ting er en afvisning af, at de indgår i den historiske sammenhæng, de rent faktisk indgår i.«

Hvad er det for en sammenhæng?

»Danmark har været kolonimagt og vi har bedrevet slavehandel i stor stil, men den fortælling, vi bedst kan lide, er, at vi er et lille hyggeligt land, hvor der er demokrati og ligestilling, og at vi har aldrig villet eller gjort nogen noget ondt.«

Men der er vel langt fra slavehandel til skippermix?

Ansigterne i Skippermix som de så ud, før Haribo ændrede dem i 2014. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Ansigterne i Skippermix som de så ud, før Haribo ændrede dem i 2014. Foto: Katrine Emilie Andersen

»Man bliver ikke racist af at spise skippermix, men det ligger i forlængelse af en tradition, man havde omkring år 1900. Dengang havde man etnografiske udstillinger, hvor man udstillede folkeslag i Zoologisk Have, Tivoli og andre steder. Det er det, vi ser en flig af her.«

Men bliver det ikke lidt småligt, når man begynder at fjerne lakridser og ændre navne på is?

»Det synspunkt kan man sagtens anlægge. Verden bliver ikke et meget bedre sted, hvis Skippermix indeholder pyramider og Eiffeltårne, men det er i det konkrete eksempel, at vi kan diskutere at nogen bliver andetgjort. Hvis vi skal diskutere det abstrakt, så kan man bare afvise det, men når det konkrete bliver udpeget, så opleves det som trættende og folk spørger, om der ikke er noget, der er for småt til at blive diskuteret som krænkelse.«

Kan du forstå, at danskerne bliver sure, når nogen vil ændre på deres lakridser?

»Ja, men hvis jeg skal sige det lidt skarpt, så er de 96 procent der føler, det er deres ret at spise Skippermix, Eksimo-is og køre en tur i kannibalgryden, måske selv er lidt krænkelsesparate. De føler sig krænkede af, at nogen kan være krænkede over noget, som de oplever som uproblematisk. Så interessant nok ender alle med at føle sig krænkede i denne her sag.«

Haribo har allerede ændret de omdiskuterede ansigter én gang. I 2014 valgte den tyske slikproducent, at give ansigterne et nyt design, så de fremstod mindre stereotype. I en mail til B.T. skriver Haribos danske direktør, at Haribo ikke ønsker at støde eller diskriminere nogen.

»Skipper-mix produktet blev udviklet for at fortælle historien om en rejsende sømand, der har været glad for at møde forskellige folk under sine rejser på de syv verdenshave, og fejrer forskellighed med et kærligt blik på forskellige kulturer og traditioner.«

»Den offentlige debat om lighed og retfærdighed for racer er vigtig og nødvendig. Vi følger udviklingen i diskussionen tæt og reflekterer over dens implikationer for nutiden og fremtiden,« tilføjer direktøren.