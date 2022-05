Snart vil et område på Bornholm omdannes til et midlertidigt militært område.

Nærmere bestemt 24. maj ved Bornholms Lufthavn i tidsrummet klokken 8-16.

Det sker efter aftale mellem Bornholms Politi og Forsvaret, skriver Bornholms Politi på deres hjemmeside.

Etableringen af det midlertidige militære område sker forbindelse med en dansk-amerikansk øvelse på Bornholm.

En øvelse, der går under navnet 'DEFENDER-Europe 22', og som har været planlagt i over et år. Formålet er at træne evnen til at opbygge kampkraft i Europa.

Øvelsen vil foregå i Rønne Lufthavn, danske kapaciteter fra alle tre værn og Det Bornholmske Hjemmeværn yder operativ støtte.

Læs også Krigen i Ukraine har tredoblet ansøgninger til Hjemmeværnet

»Det betyder blandt andet, at bornholmerne over et par dage vil se øget militær tilstedeværelse, når en kampbataljon fra Den Kongelige Livgarde træner deployering (flytning af styrker, red.) til Bornholm for at forstærke øen militært,« skriver Forsvaret blandt andet.

På Forsvarets hjemmeside oplyses det ydermere, at en fregat, to F-16-jagere og en kampbataljon vil indgå i øvelsen.

Her skal gennemføres en 'HIRAIN', der står for 'HIMARS Rapid Infilration' – når HIMAR, der er et let, langtrækkende amerikansk raketartillerisystem, der kan indsættes med fly, indsættes i en hurtig operation med et transportfly.

»En særlig disciplin, hvor våbensystemet HIMARS flyves ind med et C-17-transportfly, køres ud af flyet og affyres, hvorefter flyet igen forlader Bornholm,« skriver Forsvaret ydermere.

I forlængelse heraf oplyser de, at der kun er tale om en simuleret affyring, hvor der ikke skydes.

Og at øvelsen ikke er et udtryk for, at der er en øget militær trussel mod Bornholm eller resten af Danmark – eller desuden har sammenhæng til den nuværende sikkerhedspolitiske situation.

Forsvaret fastslår dog, at den nuværende situation har bekræftet nødvendigheden af en stærk og sammenhængende alliance.

Det er ikke kun i Danmark, at en sådan øvelse vil finde sted. Også otte andre europæiske lande får besøg af US Army Europe.