Selvom det ikke længere er muligt at svinge hofterne på et dansegulv i byen, så afholder det ikke alle fra at fyre den af alligevel.

Fredag aften kunne man se en flok hoppende og dansende mennesker med hørebøffer samlet foran Kulturhuset Krudttønden i København til et event, som kulturhuset orkestrerede.

Krudttøndens daglige leder Åsmund Boye Kverneland fortæller til B.T., at eventet var stablet på benene i samarbejde med arrangørerne Silent Events DK.

»Vi har haft meget indgående samtaler med dem for at sikre os, at de tager hånd om, at alle hørebøffer bliver sprittet af, og at der bliver taget alle forholdsregler,« siger Åsmund Boye Kverneland, inden han fortsætter:

»Vi har været meget omhyggelige.«

Han fortæller, at der fredag var tre events i løbet af aftenen, som hver varede omkring en time.

Der var 38 mennesker med til det første og 47 med til det sidste, siger den daglige leder.

Du mener ikke, at arrangementet kan sidestilles med en regulær fest?

»Nej, for der bliver ikke solgt alkohol. Det kan sammenlignes med generel danseaktivitet,« lyder det fra Åsmund Boye Kverneland.

De kan dog ikke vide, om folk har drukket inden og er påvirkede, når de dukker op til eventet, siger han.

Men der er flere ting, der spiller ind i forhold til sikkerheden, som Åsmund Boye Kverneland ikke mener, der var en finger at sætte på.

»Der bliver uddelt sprit, folk opholder sig kun i de vennegrupper, de kommer i, og så er det kun udendørs, det foregår.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra arrangørerne fra Silent Events DK.