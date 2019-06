Den fungerende statsminister taler ved fejringen af 800-året for Dannebrog, som han forbinder med stolthed.

Det rød-hvide flag Dannebrog er for fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forbundet med stolthed.

Det siger han i en tale ved fejringen af 800-året for Dannebrog på Rådhuspladsen i København.

- Vi forbinder måske nok flaget med noget forskelligt.

- Nogle forbinder det med alvor og principper. Andre med fest og glæde. Selv forbinder jeg det mest af alt med stolthed. En varm følelse i hjertet, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dannebrog er også symbolet på et land, som har klaret sig på trods, siger han.

- Et land, som har vilje til at tage ansvar. Kæmper for demokrati, frihed og retfærdighed. Et land, som både beundres og misundes. For vores særlige samfund og vores stærke værdier. Det har jeg oplevet selv på rejser, siger han.

Han nævner topmøder og statsbesøg, som han har foretaget i sit virke som statsminister, og når han har besøgt de danske udsendte soldater rundt om i verden.

Lørdag markerer Valdemarsdag, at der er gået endnu et år, siden Dannebrog ifølge fortællingen faldt ned fra himlen i Estland og hjalp de danske kristne til en sejr over de hedenske estere.

Det er blandt andet blevet markeret ved, at flyvevåbnet og Forsvaret har malet et F-16 fly rødt og hvidt.

Flyet lettede klokken 12 fra Fighter Wind Skrydstrup for at flyve over Danmark.

Derudover er dronning Margrethe rejst med kongeskibet Dannebrog til Estlands hovedstad, Tallinn, hvor flaget ifølge sagnet faldt ned fra himlen.

Her deltager hun i fejringen med udstillinger og flere forskellige ceremonier.

/ritzau/