I december måned er gæster i Aalborg Kongres og Kulturcenter (AKKC) blevet præsenteret for intet mindre end en danmarksnyhed.

Eventstedet har nemlig som det første i Danmark taget en coronapasscanner i brug.

»Vores gæster har taget positivt imod det. Der er også nogle, der hellere vil vise det til et menneske, mens andre godt kan lide, at de netop ikke behøver komme tæt på andre for at vise deres coronapas,« fortæller teknisk chef i Aalborg Kongres og Kulturcenter, Søren Dalgaard.

Maskinen er udviklet af den aalborgensiske startupvirksomhed Really A Robot.

I første omgang var det et udviklingssamarbejde, hvor maskinen stod gratis hos Aalborg Kongres og Kulturcenter, og virksomheden bag kunne afprøve teknikken og teste, hvordan gæsterne ville bruge den. Det er gået over al forventning og nu lejer AKKC maskinen fra Really A Robot.

»Den fungerer på den måde, at man holder sit coronapas op foran maskinen, og så tjekker den, om coronapasset er gyldigt, eller om det er udløbet, og den fanger, hvis det er falsk,« fortæller den tekniske chef.

Den kan ikke helt erstatte de servicemedarbejdere, der normalt tjekker coronapasset, især ikke ved store begivenheder.

»Vi vil ikke have, at der opstår flaskehalse ved vores store arrangementer, så vi har stadig personale på. Så den kan ikke erstatte den manuelle betjening. Men den afhjælper personalet,« siger Søren Dalgaard.

Men selvom det er gået over al forventning, er det ikke planen, at kongrescentret skal have flere maskiner af den slags. Den ene maskine er nemlig nok til at dække deres behov.