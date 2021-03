De zoologiske haver har nu haft åbent i omkring tre uger. Dog føler de sig forbigået i genåbningsplanen.

Mange danskere har klappet i deres hænder over, at der nu er kommet en plan for genåbningen af Danmark.

Danmarks tre zoologiske haver, Aalborg Zoo, Zoologisk Have og Odense Zoo, er ikke blandt dem.

Det skriver fyens.dk.

De føler sig nemlig som taberne i spillet om genåbning, fordi museer, kunsthaller og biblioteker må genåbne den 21. april – med krav om coronapas.

De tre zoologiske haver skal vente helt til den 21. maj med at åbne alle de indendørs anlæg.

Derfor har Danmarks zoologiske haver nu slået pjalterne sammen og formuleret et protestbrev, som de har sendt til kulturminister, Joy Mogensen.

Ifølge Fyens.dk står der blandt andet følgende i brevet:

»Vi havde naturligvis håbet på, at vi kunne åbne vores indendørs anlæg tidligere i lighed med museerne og andre indendørs attraktioner. Det giver i vores øjne ikke mening at skære alle indendørs zoologiske anlæg over en kam, og smitterisikoen forbundet med at genåbne indendørs anlæg i Aalborg Zoo, Zoologisk Have og Odense ZOO vil være meget begrænset.«

B.T. har tidligere skrevet om genåbningen af København Zoo, hvor der den 4. marts blev opstillet to pavillontelte ved indgangen, hvor havens gæster skal fremvise en højst 72 timer gammel coronatest med negativt testsvar for at kunne blive lukket ind.