Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er på ingen måde i orden. Sådan noget skal vi have styr på.«

Jensens Bøfhus har bøffet i den. Gentagne gange.

Det erkender kædens administrerende direktør, Anders Nikolaisen.

Hans reaktion kommer i kølvandet på, at en af kædens i alt 21 danske restauranter er sat under skærpet tilsyn af fødevaremyndighederne.

Bøfrestauranten har hen over foråret overtrådt fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

Problemerne omfatter episoder med dårlig rengøring samt en sur kontrolrapport, der var skjult for kunderne.

»Det er hamrende træls, at vi har været så elendige. Der er ingen tvivl om, at restauranten har vores fulde opmærksomhed og fokus,« siger Anders Nikolaisen.

Kønt ser det da heller ikke ud, når man læser sig gennem den skjulte kontrolrapport fra Jensens Bøfhus i Holbæk.

Administerende direktør for Jensens Bøfhus, Anders Nikolaisen, er ikke tilfreds med Fødevarestyrelsens fund. Arkivfoto. Foto: Linda Kastrup Vis mere Administerende direktør for Jensens Bøfhus, Anders Nikolaisen, er ikke tilfreds med Fødevarestyrelsens fund. Arkivfoto. Foto: Linda Kastrup

Fødevarestyrelsen konstaterede ifølge kontrolrapporten en »sur lugt« fra en koldjomfru i køkkenet.

Den sure lugt skyldtes »et lag af vand med skimmellignede vækst« i bunden af koldjomfruen, der blev brugt til uemballerede fødevarer.

Yderligere blev der fundet »plamager af rød skimmellignede vækst« og »madrester af ældre dato« ved skufferne i bunden af koldjomfruen, står der i rapporten.

Set i lyset af, at Jensens Bøfhus i Holbæk tidligere havde fået indskærpet, at de skulle rette op på forholdet, men ikke havde bragt det i orden, kostede det en bøde på 15.000 kroner.

Yderligere blev restauranten – helt efter bogen – bedt om at hænge den sure kontrolrapport op ved indgangspartiet, så gæsterne er informeret om, hvad de går ind til.

Problemet var bare, at det aldrig skete.

Den manglende offentliggørelse af kontrolrapporten resulterede i, at restauranten fik en ny sur smiley og en bøde under et opfølgende kontrolbesøg i maj.

»Problemerne bunder i, at vores lokale ledelse i restauranten har været mindre dygtige og mindre erfarne,« siger Anders Nikolaisen.

Tjekker du kontrolrapporten ved indgangspartiet, når du besøger et spisested?

Han forklarer, at Jensens Bøfhus som følge af det pressede arbejdsmarked i nogle tilfælde har rekrutteret personale uden restaurantbaggrund.

»Derfor har vi fra centralt hold en større opgave i at få oplært dem i vores procedurer og rutiner,« siger bøfhus-direktøren.

Kædens hovedkontor har allerede sat ind med ekstra vejledning og støtte til restauranten i Holbæk.

»Jeg har fuld tillid til, at den lokale ledelse kan håndtere opgaven. Specielt nu, hvor de får opbakning til at få bragt forholdene i orden,« siger han.

Anders Nikolaisen må dog sande, at Fødevarestyrelsen har sat Jensens Bøfhus i Holbæk på en særlig liste over fødevirksomheder med dårlig regelefterlevelse, også kaldet 'brodne kar'.

Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug, hvis restauranten fortsætter sin slingrekurs.

Det forsikrer Anders Nikolaisen ikke kommer til at ske.

»Kunderne kan hundrede procent føle sig trygge ved at besøge restauranten,« siger han.