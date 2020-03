Er Danmark bedre stillet end øvrige lande, hvis antallet af corona-smittede pludselig eksploderer? Nej, det er vi ikke.

Det mener Joachim Hoffmann-Petersen, formand for Dansk Selskab for Anæstesilogi og Intensiv Medicin. Vores sundhedssystem er ligesom Norditaliens. Så hvis deres system ikke kan klare det, kan det samme ske for os.

»Hvis deres system kan knækkes, så kan vores også bringes i knæ. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men det er en reel mulighed,« mener Joachim Hoffmann-Petersen.

I Danmark står vi nemlig også over for potentielle kapacitetsproblemer.

Ifølge Joachim Hoffmann-Petersen har vi lige nu knap 450 respiratorer til rådighed på de danske intensivafdelinger.

Men i et folketingssvar til Sundhedsudvalget har sundhedsminister Magnus Heunicke oplyst, at man på landsplan har kunnet finde 1238 respiratorer.

»De cirka 800 flere respiratorer vil blive taget fra landes operationsstuer. Det betyder samtidig, at hofte-, knæ- og brokoperationer vil blive udskudt. Det vil udelukkende være cancer- og akutoperationer, der vil være plads til,« fortæller Joachim Hoffmann-Petersen.

Men udfordringerne stopper ikke her.

»Hos isolationspatienter kræver det fire til fem intensivsygeplejersker at betjene én respirator pr. døgn. Så hvis vi øger med 800 respiratorer, har vi ikke hænder nok.«

Faktisk vil der skulle bruges 4.000 flere sygeplejerske for at betjene de ekstra respiratorer.

»Jeg kender ikke 4.000 personer i sundhedsvæsenet, der ikke har noget at lave,« siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Derfor har regeringen blandt andet besluttet, at studerende og pensionerede skal tages i brug.

»Det kommer til at kræve en kæmpe indsats. Normalt tager det to år at blive intensivsygeplejerske. Det kommer det så ikke til her, kan jeg afsløre.«

Selve opgaven i at uddanne studerende i nye opgaver bliver en kæmpe opgave.

»Folk skal læres op i håndtering af potente lægemidler, som ikke bliver brugt andre steder, respiratorer, kritisk syge personer med fuldt plejebehov og pårørende. Det er meget arbejdskrævende,« fortæller Joachim Hoffmann-Petersen.

Men de fleste sygehuse er da også gået i gang med en beredskabsplan, og flere sygeplejerskestuderende er meldt til en akut beredskabsplan.

Vurderingen fra Sundhedsstyrelsen lyder på, at op imod 600.000 danskere vil få virussen, og 5.600 risikerer at dø af sygdommen.

Der er altså risiko for, at alle respiratorerne bliver brugt, og skulle vi ende i en situation, hvor der ikke er respiratorer nok, er det ikke en sjov situation.

»Så skal der tages nogle frygtelige beslutninger. Jeg håber sørme ikke, vi kommer dertil. Derfor er det vigtigt, at folk tager det her meget seriøst, så vi ikke ender med norditalienske tilstande.«

Ifølge Joachim Hoffmann-Petersen er sådan noget svært at forberede sig på, men at man som ansat i sundhedsvæsnet hurtigt vænner sig til at tage hårde beslutninger.