Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Flere danskere kommer til at række hånden ud efter en julemiddag, godter og gaver til deres børn.

Det mener Dansk Folkehjælp, der er Danmarks største udbyder af julehjælp til organisationer, der hjælper familier, som lever under trange kår, med at holde juleaften.

»Vi har sat rekord i ansøgere hvert år – til vores egen overraskelse. Jeg er bange for, at vi får endnu en ny rekord i år,« siger Peder Thorning, konstitueret generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

De stigende energipriser og inflationen, kan have betydning for, hvor højt antallet af familier, der søger julehjælp bliver.

Men der er også en anden udfordring, forklarer Thorning.

»Udover den gruppe familier, der søger i takt med de stigende regninger, kan også de donationer, vi får ind fra virksomheder og private udbydere falde, hvis de også oplever en strammere økonomi – og det er en bekymring,« siger han.

Sidste år søgte hele 16.800 familier en hjælpende hånd hos Dansk Folkehjælp, men knap 4.000 familier måtte se sig til takke med ingenting – og det var på trods af, at organisationen havde samlet flere penge ind end nogensinde før.

Peder Thorning har dog et håb for den kommende, kolde tid:

»Vi håber at få del i Folketingets nye pulje, og så handler det ellers bare om, hvor mange penge, der kommer ind fra virksomheder og private. Vi må se, hvad tallene siger i år,« afslutter han.

Et bredt folketing besluttede onsdag at hæve julepuljen med ti millioner kroner – derfor har organisationerne nu 15 millioner kroner at starte på. Det er dog, ifølge Dansk Folkehjælp, langt fra nok til at alle børn kan få en glædelig jul.