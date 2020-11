»Det er med tungt sind, at vi må meddele, at Coronakrisen har gjort, at Piste Group er så udfordret økonomisk, at vi må tage så drastiske skridt som at begære selskabet konkurs. Så længe vi ikke kan sende danskerne på ski, har vi ingen omsætning, og udsigterne til at vi kan få lov til det, er lange«.

Det siger Piste Groups formand og medejer, Casper Lykke Pedersen, i en pressemeddelelse ifølge standby.dk.

Koncernen har normalt en omsætning på ca 600 millioner kroner. Læg dertil 85.000 danske skiturister.

Piste Group meddeler, at man ellers har gjort ihærdige forsøg på at få økonomien til at hænge sammen.

Men coronakrisen har altså lukket skidestinationer over hele Europa og har dermed fjernet markedet for skirejser.

»Som ansvarlig ledelse har vi løbende reduceret vores omkostninger og har blandt andet sagt farvel til rigtig mange fantastiske medarbejdere, ligesom de resterende medarbejdere er gået ned i arbejdstid og løn, men det har altså ikke været nok i den nuværende coronakrise,« siger Casper Lykke Pedersen.

Selskabet Piste Group er holdingselskabet bag blandt andet Skinetworks, som står bag skirejsebureauerne Nortlander, Slopetrotter, Danski, Active Alps og Summitweek.

Ledelsen i Piste Group koncernen arbejder nu intenst på en rekonstruktion for at kunne føre virksomheden videre.

»Det eneste lyspunkt i denne triste situation er, at vi kan se, at vores gæster rigtig gerne vil på skiferie, så snart forholdene tillader det. Så vi tror på, at der kommer gang i markedet igen på et tidspunkt,« siger formand siger Casper Lykke Pedersen´.

Alle gæster, der har købt pakkerejser, vil få refunderet deres betalinger. Selskabet vil på et senere tidspunkt kommunikere til deres gæster om praktikken i, hvordan det helt konkret sker i samarbejde med Rejsegarantifonden.