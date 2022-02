I intet mindre end ti år har det været planen, at Danmarks største shoppingcenter med navnet Viva skulle bygges midt i Odense.

Shoppingcenteret skulle efter planerne have været 42.000 kvadratmeter med i alt 100 butikker, restauranter og cafeer og have haft intet mindre end 1.600 tilhørende parkeringspladser. Men nu er de ti år lange planer tilsyneladende taget helt af bordet og erstattet af nogle nye.

Det fremgår af dagsordenen for det kommende møde i By- og Kulturudvalget.

Her ses det nemlig, at den gamle slagterigrund på Østre Stationsvej, hvor shoppingcenteret altså var planlagt til at skulle ligge, nu ønskes at blive brugt til noget helt andet.

Nu ønsker man nemlig i stedet at opføre en helt ny, blandet bydel. En bydel, der skal bestå af i omegnen af 1.000 boliger og et mindre omfang af erhverv, service og butikker samt parkeringshuse.

De nye planer kræver en ny kommuneplan, men før kommuneplanen kan ændres, skal der afholdes en forudgående høring, så borgerne har mulighed for at fremsætte deres ideer til områdets nye udvikling.

Det var ellers oprindeligt planen, at det store shoppingcenter skulle have stået færdigt allerede i 2015. Men byggeriet er aldrig nogensinde kommet i gang, og den gamle slagterigrund har lang tid bare bestået af grus og enkelte parkeringspladser.

Tidshorisonten for det samlede planarbejde for den nye bydel forventes at strække sig ind i 2024. Med andre ord kommer odenseanerne altså fortsat til at skulle væbne sig med tålmodighed, før der sker noget på den gamle slagterigrund, der i nu 10 år har ventet på et storslået byggeri.

Det har dog i et stykke tid ligget i kortene, at grunden alligevel ikke ville blive transformeret til et stort shoppingcenter.

I marts 2021 blev grunden nemlig solgt til entreprenøren A. Enggaard, og dermed blev virksomheden Steen & Strøms planer om at bygge et shoppingcenter også taget af bordet. Indtil nu har det dog ikke været klart, hvad der så skulle erstatte planerne om shoppingcenteret.

Det store shoppingcenter ville have løbet op i den svimlende sum af 1,7 milliarder kroner