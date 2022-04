Den henlagte grusplads ved havnen i Odense ser umiddelbart ikke ud af meget. Faktisk ligner det mest bare en byggeplads, der aldrig rigtigt er blevet til mere end det.

Planer for det efterladte grus har der ellers været rigeligt af.

I intet mindre end ti år var det faktisk planen, at der på den efterladte grusplads skulle opføres Danmarks største shoppingcenter med navnet Viva.

Det skulle have været 42.000 kvadratmeter stort, det skulle indeholde 100 butikker og have 1.600 tilhørende parkeringspladser.

Og i ti år har borgerne i Odense så ventet på, at de mange planer skulle blive en realitet.

Det er 10 år siden, at det blev besluttet, at shoppingcenteret VIVA skulle opføres på den gamle slagerigrund i Odense. Nu er alle planer om et shoppingcenter taget af bordet. Foto: Steen & Strøm. Vis mere Det er 10 år siden, at det blev besluttet, at shoppingcenteret VIVA skulle opføres på den gamle slagerigrund i Odense. Nu er alle planer om et shoppingcenter taget af bordet. Foto: Steen & Strøm.

Men alle planer om shoppingcenter er taget af bordet, og i stedet begynder et længerevarende arbejde med at lægge nye planer for spottet på havnen.

En ny bydel skal bygges i stedet.

Og i forbindelse med de nye planer for området efterspørger grundens nye entreprenør A. Enggaard input fra naboer til området.

»Vi har valgt at invitere dem, der skulle have lyst til det, ind i et rum med os, hvor de kan dele deres ideer.«

» De kan komme og høre vores tanker om projektet, og så har de muligheden for selv at byde ind,« fortæller Kim Marcussen, der er projektchef i A. Enggaard.

Derfor har A. Enggaard inviteret til et borgermøde 19. april fra klokken 17.00 til 19.00, som du kan tilmelde dig ved at skrive til A. Enggaard.

Men ud over at hente ideer fra borgerne i området, så har entreprenøren også valgt at lave en arkitektkonkurrence i forbindelse med projektet.

»Det har vi gjort, fordi vi mener, at grunden fortjener, at vi tænker os rigtig godt om,« siger Kim Marcussen.

Tre teams er blevet inviteret til at komme med hver deres bud på, hvordan grunden kan omformes til en god og levende bydel.

Og realiserbare ideer fra borgermødet bliver også taget med til de tre teams, som deltager i konkurrencen.

»Det kan godt være, at vi har arbejdet med grunden et godt stykke tid, men derfor kan der jo alligevel godt sidde nogen med ideer eller muligheder, som vi har overset.«

Men fordi alle tidligere planer er taget af bordet og helt nye planer skal lægges, så går der lang tid, før odenseanerne slipper for den henlagte grusplads på havnen.

»Der er en meget lang proces foran os, men vi satser og håber på, at vi kan komme i gang med at bygge på den første del af grunden i midten af 2024,« fortæller Kim Marcussen.

Sammenlagt er forventningen, at det vil tage 12 år at blive færdige med den nye bydel.

»Derfor er en del af konkurrencen også, at de tre teams skal komme med forslag til, hvordan man kan bruge området, mens der bygges,« siger han.

Indtil videre er det eneste levn tilbage fra tidligere planer et uplanlagt vandhul, der skulle have været shoppingcenterets parkeringsplads.

Men det vandhul ville A. Enggaard gerne være fri for.

»Vi vil gerne ende med at stå med en bydel, hvor det grønne og det blå er bredt ud i hele bydelen.«

»Det vandhul, som der lige nu er opstået i det, der skulle have været en parkeringskælder, er meget massivt og dårligt placeret i det ene hjørne,« afslutter Kim Marcussen.