»Der er ikke ord for, hvor ærgerligt det er.«

Sådan lyder det samstemmende fra en række borgmestre i København.

Udmeldingen kommer som reaktion på, at Danmarks største plejehjemsbyggeri nu er sat på pause på ubestemt tid.

Planen er, at 'Det nye Sølund' ved søerne i København skal huse 360 plejeboliger, 150 ungdomsboliger, en daginstitution og en stor offentlig parkeringskælder.

Men en tvist mellem bygherren og totalentreprenøren spænder ben for byggeriets udførelse.

Forsinkelsen skyldes, at Samvirkende Boligselskaber (SAB), som er bygherre, har ophævet kontrakten med totalentreprenøren Züblin.

Boligselskabet mener, at totalentreprenøren har misligholdt den indgåede kontrakt og stillet økonomiske ekstrakrav, som SAB hverken kan eller vil imødekomme.

Det skriver Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

»Vi mangler plejehjemsboliger, og jeg er forarget over, at entreprenøren tilsyneladende er løbet fra sine aftaler på Sølund,« siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF), i pressemeddelelsen.

B.T. har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Züblin.

Sisse Marie Welling presser sammen med overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren på for en hurtig løsning, så byggeriet kan komme i gang igen.

»SAB må lægge sig i selen for at finde en løsning, men jeg er samtidig også bevidst om, at vilkårene for at bygge alment er under et voldsomt pres lige nu,« siger Sisse Marie Welling.



Frem mod 2030 er der i København brug for cirka. 1.000 ekstra plejeboliger for at imødekomme et stigende antal ældre.

Forsinkelsen af Sølund er derfor ganske ubelejlig. Byggeprojektet skulle efter planen skulle stå færdigt i 2025 (første fase) og 2027 (anden fase).

»Det er vigtigt, at KAB finder en ny entreprenør, så byggeriet er på pause så kort tid som overhovedet muligt,« siger overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), i pressemeddelelsen.

Et andet problem er de stigende byggepriser, der sætter reelt stop for alment byggeri i en årrække.

»Som kommune giver det os et stort problem, fordi vi ikke kan få bygget de plejeboliger, ungdomsboliger og billige almene boliger, som der er så stor brug for i byen,« siger teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL), i pressemeddelelsen.

Københavns Kommune solgte i 2015 grunden til SAB med en bunden byggeopgave om at bygge 'Det nye Sølund'.