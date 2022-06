Lyt til artiklen

6.000 kilo gratis mad blev delt ud tirsdag, og derfor var flere hundrede mennesker mødt op.

»De første kom to timer før, vi åbnede,« fortæller Rasmus Erichsen.

Rasmus Erichsen er indehaver af organisationen Stop Spild Lokalt, der har lokale maduddelingssteder i hele landet.

Og nu har han åbnet landets største gratis maduddeling ved Parken i København, som havde første åbningsdag tirsdag.

»Det forløb helt fantastisk. Over al forventning.«

»Der har været lange køer, og folk har bare været så tålmodige og gode,« siger Rasmus Erichsen.

Der mødte i alt 500 mennesker op til den gratis maduddeling, og det var ikke meget, der var tilbage af de 6.000 kilo mad.

»Vi har lidt burgerdressing tilbage, lidt hundemand og kirsebærsovs,« forklarer Rasmus Erichsen.

Rasmus Erichsen har startet Stop Spild Lokalt i håbet om at reducere madspil.

»Vi smider simpelthen alt for meget mad ud. Både i Danmark og i udlandet.«

Men netop nu slår Stop Spild Lokalt to fluer med et smæk, som Rasmus Erichsen kalder det.

For med de stigende fødevarepriser er der ekstra mange danskere, der får gavn af den gratis mad.

»Specielt nu er der mange mennesker, der har behov for det her,« udtaler Rasmus Erichsen.

Stop Spild Lokalt fungerer sådan, at organisationen har samarbejdsgrupper med store kæder og lokale steder, der donerer maden.

Over sommeren vil der blive delt mad ud en til to gange om ugen. Det foregår under C-tribunen ved Øster Allé ved Parken.

»Og efter sommeren skal vi gerne op på fem til seks gange om ugen, hvis der ikke er kamp i Parken,« siger Rasmus Erichsen.