Hvis du har fået en mail fra Danmarks Statistik om, at du har vundet en iPhone, så skal du passe på.

Der er nemlig tale om en falsk mail.

Det advarer Danmarks Statistik selv om både sin hjemmeside og på Facebook.

'Der florerer i øjeblikket ondsindede, falske mails med Danmarks Statistik som afsender', lyder det.

'I mailen står der, at man har vundet en Iphone. Mailen er ikke fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til at slette mailen', fortsættes der.

Det er ikke første gang, at Danmarks Statistik advarer mod netop disse mails.

Det samme gjorde statistikkontoret tilbage i august, hvor ordlyden var den samme.

Forbrugerrådet Tænk har tidligere samlet en række råd til, hvordan man gennemskuer falske mails. Blandt andet er det en god idé at tjekke afsenderen og være på vagt, hvis mailadressen er forskellig fra det navn, der står oplyst som afsender. Derudover er det altid en god idé at tænke sig om to gange, før man trykker på et link, da fupmails ofte sprøger efter dine kontooplysninger eller personfølelse oplysninger.