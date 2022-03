De har rigeligt med milliarder – men trods alt lidt færre i år, end de havde sidste år.

En opgørelse på Bloomberg viser, at de seks rigeste danskere på listen over de 500 rigeste i verden samlet har mistet cirka 47 milliarder kroner.

Landets to rigeste personer, Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen og Niels Louis-Hansen, der ejer Coloplast havde eller et forrygende år 2021, men på blot 2,5 måned i 2022, er store dele af miliarderne fra sidste år forsvundet som dug for solen.

Det skriver Finans.

Anders Holch Povlsen har i flere år kunnet bryste sig af at være Danmarks rigeste person, men det er slut nu ifølge Bloombergs opgørelse.

Han har ifølge opgørelsen tabt 17,5 milliarder kroner i 2022, og han må dermede overlade førstepladsen til Niels Peter Louis-Hansen.

De seks rigeste danskere er Niels Peter Louis-Hansen, Anders Holch Povlsen, Kjeld Kirk Kristiansen, Agnete Kirk Thinggaard, Thomas Kirk Kristiansen, Sofie Kirk Kristiansen.

Sidstnævnte fire er en del af LEGO-familien.

Selvom Niels Peter Louis-Hansen har sneget sig op på førstepladsen med en formue på lige over 55 milliarder, har han også mistet penge indtil videre i 2022. Over 10 milliarder, faktisk.

Så selvom de danske milliardærer indtil videre har haft et rædslernes 2022, har de stadig en del milliarder på kistebunden.