Han er Danmarks rigeste mand.

Og Skotlands.

Men i 2022/23 gik det, ifølge Finans, ikke så godt for forretningerne.

I Skotland.

Anders Holch Povlsen måtte således se sit selskab, Wildland Limited, komme ud med et underskud på lidt over 81 millioner kroner før skat.

Selskabet investerer i natur og ejendomme i Skotland.

Ifølge Finans ejer selskabet cirka 900 kvadratkilometer ejendom og natur, herunder blandt andet skov, landbrug, godser og hoteller.

Det hele er værdisat til 2,2 milliarder kroner.

Wildland hører under Heartland-koncernen, hvor Lise Kaae er direktør.

Til Børsen siger hun:

»Vi er utrolig stolte over det, vi laver i Skotland. Med Wildland forsøger vi at bevare og genskabe natur med et sigte på 200 år. Det kræver investeringer og en stor tålmodighed, hvilket vi som familievirksomhed også har mulighed for at have. Og som vi hele tiden har pointeret. Derfor arbejder vi ufortrødent videre.«

For nylig kastede Holch Povlsen sig ud i et helt nyt forretningseventyr i Bangladesh, hvor han har valgt at investere 700 millioner kroner i et vindmølleprojekt.

I Bangladesh får hans firma, Bestseller, produceret en del tøj.

Bestseller er både en af Danmarks og en af verdens største modevirksomheder.