Var det noget med et iskoldt, rent og lækkert glas vand direkte fra vandhanen?

Ja, tænker du umiddelbart. Men bor du i Aarhus Kommune, skal du måske snart begynde at overveje det ja en ekstra gang.

For vandet fra vandhanerne i de aarhusianske huse og lejligheder er muligvis ikke så rent, som du går og tror.

Der er nemlig langt flere rester af sprøjtegift i vores grundvand, og derfor er der en vis sandsynlighed for, at dit ellers så lækre glas vand direkte fra vandhanen ikke er så rent, men derimod indeholder rester af sprøjtegift.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening, hvor man har afdækket omfanget af giftrester fundet i drikkevandsboringer landet over.

Og det er dybt alarmerende, mener foreningen.

»Hvis tendensen fortsætter, så kigger vi ind i, at vi ikke længere kan forsyne alle danskere med rent drikkevand, uden at vi skal i gang med kemisk at rense det. Det betyder, at vi så har sat en unik dansk ressource over styr,« siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en pressemeddelelse.

I perioden 2016 til september 2021 har vandværkerne undersøgt 136 aktive drikkevandsboringer i Aarhus Kommune.

Her er der fundet sprøjtegiftrester i 44 boringer. Det betyder, at der i 32 procent af kommunens drikkevandsboringer er fundet spor af sprøjtegift.

Her er der fundet rester fra sprøjtegift i Aarhus Kommune siden 2016: Ask Store Vandværk

Bederværket

Harlev-Framlev Vandf., Grønhøjværket

Hasselager-Kolt Vv., Pilegårdsvej

Hårup Vandværk

Kastedværket

Lyngbyværket

Onsted-Kanne Vandværk

Ravnholt/Tiset kildeplads

Ristrup kildeplads

Sabro Vandværk, Sabro kildeplads

Svinsager Vandværk

Solbjerg Vandværk A.m.b.a.

Stautrupværket

Åboværket

Kun ved en boring har man dog fundet giftstoffer, der når over den fastsatte grænseværdi.

Og det er ikke kun i Aarhus Kommune, der er problemer. På landsplan er der gjort rekordmange fund af giftrester i grundvandet.

1.355 boringer er undersøgt i hele landet, og i 63 procent af dem er der fundet giftrester.

I 2016 var 2,9 procent af boringerne over grænseværdien. Det tal er nu firedoblet, så i dag er der giftrester over grænseværdien i 14,3 procent af boringerne.

»Skal udviklingen vendes, er vi nødt til at handle nu. Rent drikkevand direkte fra vores undergrund er noget, som vi har nydt godt af i generationer,« siger Maria Reumert Gjerding og tilføjer:

»Selvfølgelig skal vores børn og børnebørn også have glæde at rent drikkevand direkte fra den danske undergrund.«

Om opgørelsen: Tallene fra 2016-2019 er taget fra den årlige opgørelse fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Tallene fra 2020 og de første otte måneder af 2021 er samlet af Danmarks Naturfredningsforening. Data stammer fra databasen Jupiter, som er den database, som GEUS bruger til deres opgørelser. Kilde dn.dk

De alarmerende tal gør, at Danmarks Naturfredningsforening mener, der er brug for akut politisk handling.

De foreslår, der bør laves et forbud mod at bruge sprøjtegift i de sårbare områder, hvor vores drikkevand dannes og hentes op fra undergrunden.

»Det er helt oplagt at forbyde brug af gift oven på de jorde. Her kan vi så skabe mere vild natur eller lade dyrkning af jorden overgå til økologi,« siger Maria Reumert Gjerding og tilføjer:

»Det burde være helt indlysende, at man selvfølgelig ikke anvender gift lige oven på en unik ressource som vores grundvand.«

Danmarks Naturfredningsforening har derfor skrevet et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen for at opfordre til bedre beskyttelse af vores drikkevand.