Temperaturen har sneget sig ned på minus to. Og det hvide nedbør, der måske nok dalede som lette snefnug, er nu frosset så meget til is, at det bliver svært at trille en snemand.

Er man ikke lige i super løbeform eller har 20.000 kroner til en mountainbike, er det efterhånden svært at finde på noget at lave ude, uden næsen løber og tæerne fryser til is.

Ikke desto mindre er både cafeer, vandland og sportshaller lukket resten af vinteren. Så noget skal vi jo finde på.

Midt i det frosne snelandskab sidder heldigvis en mand, der ved, hvad der skal til, for at få gode oplevelser udenfor.

Stenaldertv- bliver det kaldt. Når man bare sidder og lader tankerne forføre af flammer. Foto: Sine Bach Jakobsen

Han har tændt bål og byder på grannålete – brandvarmt fra kedlen, der dingler over bålet, mens et rensdyrskind luner under bagdelen.

»Det skal jo gerne være hyggeligt,« siger Danmarks Mr. Bushcraft, Jesper Hede.

Han underviser i det, man på dansk vil kalde vildmarksfærdigheder. Det er ham, deltagerne fra 'Alene i vildmarken' lige er en tur forbi, inden de bliver sendt ud på egen hånd.

»Egentlig er det ret simpelt. Ly, varme, mad og vand. Så er man dækket ind. Hvis man bare har nok af de fire ting, kan man blive ude for evigt,« siger han.

Der er Danmark jo er lidt en kravlegård, hvor man som regel bare kan gå ned til bilen og kører hjem Jesper Hede

Så kan man finde et tørt sted, tænde bål og enten medbringe eller finde mad og vand, skal det nok blive hyggeligt.

»Jeg vil nok anbefale, at man tager mad og drikke med på den her tid af året. Der er ikke så meget at finde ude i skoven lige nu,« siger Jesper Hede.

Og skulle du have glemt noget, er det trods alt ikke den norske vildmark.

»Der er Danmark jo er lidt en kravlegård, hvor man som regel bare kan gå ned til bilen og køre hjem,« siger han.

Jo mere vi har den her bekvemmelighed omkring os, jo mere higer urmennesket i os efter det helt primitive Jesper Hede

At dømme ud fra de overfyldte parkeringspladser i skovområderne har danskerne da også fået øjnene op for naturen herhjemme.

Det har Jesper Hede også kunnet mærke i sin forretning, hvor han udbyder kurser og sælger udstyr.

»Det eksploderede fuldstændig i sommer. Nu kan vi ikke rejse til Spanien, så må vi have en kano,« siger han og håber, at interessen også holder ved på den anden side af en pandemien.

Det primitive udeliv var dog allerede før corona blevet mere og mere populært – ikke mindst anført af programmer som 'Nak og æd' og 'Alene i vildmarken'.

Jesper Hede afholder kurser i vildmarksfærdigheder og træner blandt andet deltagerne i 'Alene i vildmaken'. Foto: Sine Bach Jakobsen

»Jo mere vi har den her bekvemmelighed omkring os, jo mere higer urmennesket i os efter det helt primitive, hvor det bare handler om at holde sig varm og få noget mad og vand,« siger Jesper Hede og tilføjer:

»Alt det andet er jo bare noget, der gør vores liv mere bekvemmelige, men også mere komplicerede.«

Så i en tid, hvor vores mentale sundhed i den grad er udfordret af coronaepidemien – depression, stress og ensomhed rammer flere og rammer hårdere – er naturen ikke bare et oplagt sted at søge hen, fordi det er det eneste sted, der er åbent.

Det rolige udeliv kan nemlig noget helt særligt for vores hjerne. Noget andet end det, man oplever, når man fyrer henover rødderne på en mountainbike eller tæsker pulsen op til maks på en løbetur.

Et projekt ved bålet kan være at snitte en grydeske. Foto: Sine Bach Jakobsen

»Det er lidt det modsatte. Der er tid til at fordybe sig. Nu sidder jeg for eksempel og kigger ind i bålet – det, vi kalder stenalderfjernsynet. Det er jo lidt ligesom at se en halvkedelig film, som man kan døse lidt hen til,« siger han.

Det styrker også ens sociale kompetencer.

»Man får nemmere ved at omgås andre. Her er højt til loftet, og der er fysisk mere plads. Derfor bruger mange kommuner det også i projekter med for eksempel utilpassede unge,« siger han.

Og det vil formentlig også have en god effekt på de hjemmeskolede børn, som har været stuvet sammen ved køkkenbordet lidt for mange timer.

Et pandebrød med urter fra naturen kan også være et madprojekt. Foto: Sine Bach Jakobsen

»Jeg har selv et par stykker, der sidder hjemme foran skærmen, og man kan jo godt mærke den der kriller, de har,« siger han.

Bålet er et godt sted at begynde – især på den her tid af året.

»Bålet er en ret stor del af det primitive udeliv. Det bliver nemt et samlingspunkt, hvor man mødes,« siger Jesper Hede og tilføjer, at det også lige nu er udgangspunktet for overhovedet at kunne holde varmen.

Og her må man ikke lade sig skræmme af, at man »ikke har været spejder«.

Tændild eller ligther, sav, kniv og evt. en økse er godt at have med, hvis man skal ud og lave bål i skoven. Foto: Sine Bach Jakobsen

»Det er helt sikkert mange, der ikke lige får lavet bål, fordi de er lidt flove over at troppe op med fem liter benzin,« siger han.

Det er nemlig et projekt i sig selv at lave et godt bål.

»I mine øjne er der ikke noget forgjort i at tage et par sprittabletter og en lighter med. Så skal man nok få bål,« siger han og indrømmer, at han faktisk selv har en lighter i lommen.

»Vi har allesammen dage, hvor det ikke lykkedes første gang. Jeg kæmper også indimellem med det. Det er jo bare der, hvor man lærer noget.«

Gode råd til hyggelig udeliv