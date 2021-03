'Genstart' er Danmarks mest downloadede podcast, og nu kan du også få fornøjelsen af at høre det i radioen.

Fra dags dato bliver 'Genstart' nemlig sendt hver dag klokken 13 på P1.

Det skriver Mediawatch.

'Genstarts' begyndelse i radioen sker på årsdagen for, hvornår første afsnit udkom som podcast, nemlig d. 2. marts.

»Jeg synes, ’Genstart’ skal sendes i radioen, fordi vi på den måde når nogle andre end dem, der kan finde ud af at bruge podcast. Der er stadig nogle, der ikke ved, hvordan man finder sådan en. ’Genstart’ er et fremragende format, så hvorfor ikke også gøre det tilgængeligt for dem, der ikke lige har fået gang i podcastlytningen endnu?«, udtaler redaktionschef på ’Genstart’ samt P1 Morgen Claus Cancel, til Mediawatch.

'Genstart' er en nyhedspodcast, hvor man zoomer ind på en ny nyhedshistorie på alle hverdage.

På P1 vil programmerne vare mellem 22 og 27 minutter.

Ifølge Podcastindex blev podcasten downloadet eller streamet lige under en halv million gange i uge 6.

Podcasten har Knud Brix som vært og Sofie Tholl som redaktør.