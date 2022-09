Lyt til artiklen

Den har lagt æg i snart 90 år.

Men nu har Irma besluttet sig for at slukke for den ikoniske gule neon-høne, som har lagt æg ved Søerne i København siden 1936. I 2021 blev hønen kåret til københavnernes favorit-neonreklame i B.T.

Det skriver supermarkedskæden selv på Facebook. Irma-hønen lægger i gennemsnit syv æg i minuttet. Perioden uden lys betyder derfor, at København vil få 5.460 færre æg fra Irma-hønen om dagen.

»En velfortjent pause til hønen. I dagtimerne mellem 9 og 16 og igen fra midnat til kl. 6, vil neonlyset (undtagen uret) over Søerne fremover være slukket.«

Årsagen er simpelt. Beslutningen er taget for at spare på strømmen.

Spareplanen vil gøre hønen 40 procent billigere i el, fortæller Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, der ejer Irma. Det skriver TV 2 Lorry.

»Vi kigger overalt for at spare på strømmen. Det gør vi først og fremmest i butikkerne, hvor vi regulerer temperaturen og slukker lys hist og pist, og så har vi selvfølgelig også kigget på den mest ikoniske lyskilde vi har i Irma – nemlig hønen,« siger han.

Irma-hønens slukning er den femte af slagsen. Først skete det på grund af mørkelægningen under Anden Verdenskrig, derefter på grund af decemberorkanen i 1999, så i forbindelse med Earth Hour i 2009 og senest i 2017 på grund af renovering.