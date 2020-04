I weekenden blev der sendt klar besked til kommunerne, som gik på, at lærere ikke må samle de større elever i mindre grupper.

Også selv om man holder afstand, passer på hygiejnen og maksimalt er 10 samlet på en gang. Det er en forklaring fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), som formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, godtager.

»Nu skal vi jo ikke se det, som om det er noget, Pernille Rosenkrantz-Theil vælger. Det er jo en udmelding, der er baseret på beregninger lavet af Sundhedsstyrelsen. De har regnet ud, at det vil øge smittetrykket, og derfor er det den her fremgangsmetode, man vælger,« lyder det fra formanden.

Han er overbevist om, at der ikke er noget, ministeren hellere ville end at åbne op for mere undervisninger - også for de store.

»Jeg ved, at der er et behov derude, og som tiden går, vokser presset bare - især for de elever i de større klasser, der har et ekstra behov for at se andre unge og deres lærer,« siger han.

Børne- og undervisningsministerens udmelding til kommunerne kommer, efter lærere i blandt andet Odense Kommune havde samlet mindre grupper med elever for at gå en tur.

Det er nemlig indtil videre kun elever fra 0. til 5. klasse, som er omfattet af den genåbning, Danmark er i gang med. Denne fase gælder indtil 10. maj, og det er også den dato, Anders Bondo Christensen ser frem imod.

»Vi vil følge retningslinjerne, og så må vi jo se, om der efter 10. maj kan arbejdes på nogle nye løsninger. Vi er sådan set åben over for alle modeller,« siger han og uddyber:

»Man må også bare forstå, at der ikke er en ideel løsning på den her situation. Hvis man eksempelvis siger, at de yngste elever kun skal i skole fire dage i ugen, som nogle har nævnt, og så lade de større komme til, så afføder det problemer for både de yngste og deres forældre.«

Anders Bondo Christensen siger, at han godt kan forstå, hvis der er en frustration blandt lærerne - nu hvor de heller ikke kan samle elever i mindre grupper.

»Jeg tror, der er en kæmpe frustration både blandt lærere, forældre, elever og skoleledere over, at man ikke kan mødes. Det forstår jeg godt. Det er jo sådan, vi alle har det lige nu. Jeg tror også, butiksejere og alle andre i samfundet bare gerne ville åbne op,« lyder det fra ham.

Han siger, at de heller ikke kommer til at stille store krav, selv om det skulle vise sig, at der ikke blev lempet på reglerne efter 10. maj, når man går ind i den næste fase af genåbningen.

»Vi kommer til at gøre det, der bliver bedt af os. Vi er jo løbende i dialog med både KL og ministeriet om situationen,« siger han videre.

Desuden understreger han, at der altså er tilbud til de elever, som ikke kan undvære skolen i denne tid.

»Jeg vil da godt slå et slag for, at vi har nødundervisning, og det gælder også de større elever. Og her kan man også bemærke, at det jo ikke kun gælder de elever, som er fagligt udfordrede.«

Han forklarer, at nødundervisningen desværre ikke kan omfatte alle, men kan hjælpe nogle af de ekstra udsatte elever, som har brug for for kontakten under coronakrisen.