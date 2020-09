Fra i dag vil man igen kunne krydse alle Danmarks grænseovergange, som man kunne det inden coronavirussen lukkede landet. Der vil dog være en intensiveret stikprøvekontrol.

Torsdag meldte Rigspolitiet ud, at alle landets grænser igen er åbne fra dags dato. Så snart de nuværende afspærringer fysisk er fjernet, bliver alle 13 grænseovergange igen farbare.

Kontrollen ved grænserne vender nu nogenlunde tilbage til tiden før coronavirussens nedlukning af Danmark. Der vil nemlig være en mere intensiv stikprøvekontrol af indrejsende ved alle grænseovergange.

Ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, er det positivt med flere åbne grænseovergange.

- Jeg synes, det er rigtig positivt, at vi nu er et sted, hvor vi igen kan have alle overgange åbne, siger han til TV SYD.

Han påpeger, at de færre grænseovergange har gjort hverdagen mere besværlig for grænsependlerne.

- Der er mange pendlere, der har oplevet kø og forlænget rejsetid. Dem, der fx har været vant til at bruge de mindre grænseovergange, får nu mulighed for at bruge dem igen. Som repræsentant for Sønderjylland glæder det mig også, at vi igen kan åbne og forhåbentlig mindske generne for pendlerne i grænselandet, siger Jesper Petersen.

Betonklodserne skal ikke flyttes for langt væk

Efter grænselukningen den 14. marts klokken 12.00 var der kun tre farbare grænseovergange. Senere blev yderligere to åbnet og sådan har det været indtil i dag, hvor det igen er muligt at bruge alle 13 overgange. Ifølge Jesper Petersen bliver afspærringerne dog ikke flyttet alt for langt væk.

- Det er glædeligt, vi er kommet hertil, at vi kan åbne flere overgange, men hvis situationen ændrer sig, kan vi skrue op igen. Indtil videre indføres en intensiveret stikprøvekontrol. Her må vi se på, om der er bestemte overgange på bestemte tidspunkter, hvor der skal foretages flere stikprøver end andre, fortæller Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen til TV SYD.