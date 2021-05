En køber kunne mandag erhverve sig en 1-rigsdaler for 170.000 kroner hos auktionshuset Bruun Rasmussen.

I midten af 1700-tallet kunne man i Danmark købe 48 rugbrød for en 1-rigsdaler, der blev indført som landets første pengeseddel. Men siden er værdien af det gamle betalingsmiddel steget markant.

Det kan auktionshuset Bruun Rasmussen konstatere, efter at det mandag har solgt en 1-rigsdalerseddel for hele 170.000 kroner på en møntauktion.

- Ud over at være exceptionelt sjælden, så er sedlen også af stor pengehistorisk betydning, siger Michael Fornitz, der er chefnumismatiker hos Bruun Rasmussen, og som derfor beskæftiger sig med den videnskabelige lære om mønter.

- Det er de danske pengesedlers dåbsattest, vi har at gøre med her, uddyber han.

Prisen overraskede formentlig auktionarius, eftersom sedlen forud for auktionen var blevet vurderet til at have en værdi på mellem 60.000 og 80.000 kroner.

Det bliver ikke oplyst, hvem der har købt den gamle pengeseddel.

Engang var det udelukkende sølv og guld, der blev anset som penge i Danmark, men i 1713 valgte kong Frederik IV for første gang at udstede papirpenge.

Det skete som et resultat af Den Store Nordiske Krig, der endte med at blive en dyr affære for både Danmark og Norge, og som derfor efterfølgende krævede et behov for ekstraordinære midler.

Under krigen havde mange sølvmønter forladt landet, da Danmark var nødt til at betale for dyre udenlandske lejetropper, og da det i sig selv var dyrt at udvinde nyt sølv, var udstedelsen af papirpenge en oplagt mulighed.

Ifølge Bruun Rasmussen er denne eksakte pengeseddel en af de første af sin slags.

I 1873 skiftede man møntfoden rigsdaler ud med den nuværende danske krone.

/ritzau/