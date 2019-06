58,2 millioner kroner. Prøv at tyg på det tal.

Det er prisen på Danmarks hidtil dyreste lejlighed, der er blevet solgt som projektsalg i Tuborg Syd i Hellerup. Det slår den hidtidige rekord med godt 30 millioner kroner.

For de 58,2 millioner kroner får man da også en lejlighed af en pæn størrelse. Den enorme pris kommer nemlig, da der er tale om to lejligheder, der er blevet opkøbt af samme køber, som skal lægges sammen

Det giver samlet set 429 m2 fordelt på 10-12 værelser. Ejeren får 360 graders udsigt over Øresund og Tuborg Havn. Samtidig får lejligheden fire balkoner og to terrasser. Det skriver Finans.dk.

Ejendomsmægler på byggeriet Lone Bøegh Henriksen fortæller til mediet, at der har været overraskende stor interesse for de dyre lejligheder i byggeriet:

»Der har vist sig at være stor interesse for de allerdyreste boliger i Danmark, og flere potentielle købere, end vi havde forestillet os. Der er dels nogle meget rige familier i Danmark. Dels sidder der nogle danskere i udlandet, som har tjent godt og nu vil hjem,« siger hun.

Der går dog endnu en rum tid, inden køber kan flytte ind i den enorme lejlighed, da byggeriet først forventes endeligt at stå færdigt i 2021.

Men det betyder samtidig, at køber selv kan være med til at bestemme over lejlighedens indretning, lofthøjde, diverse materialer samt antallet af værelser.

Derudover skal køber selv betale for køkkenet, skriver mediet.

Hvis prisen på 58,2 millioner kroner lyder meget høj for en lejlighed, så kan det da også nævnes, at det er en betragtelig stigning fra den forrige rekord på 28,5 millioner kroner.

Den blev sat for under et år siden, da en 300 m2 stor lejlighed ikke langt fra Nyhavn i København skiftede ejer.

Den lejlighed er dog ikke engang nummer to på listen over Danmarks dyreste nogensinde. I samme byggeri i Hellerup som rekordlejligheden er der nemlig blevet solgt en anden lejlighed til en pris på 48,2 millioner kroner for 343 m2.