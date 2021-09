Der mandag store problemer med IT hos Danmarks Domstole.

Det kan man læse på domstol.dk og bekræftes af kommunikationschef Lars Peter Schaumburg-Levy over for B.T.

»Ja, vi har et nedbrud på vores IT-systemer i øjeblikket,« bekræfter kommunikationschefen kort.

På Domstol.dk kan man videre læse, at nedbrudet skyldes, at der er gravet et netværkskabel over i forbindelse med etablering af letbane.

'Den manglende netværksforbindelse gør, at det ikke er muligt at komme i kontakt med Danmarks Domstole på mail mv. Ligeledes er minretssag.dk ikke tilgængelig,' lyder det på Domstol.dk.

Videre forklares det, at man forventer at være oppe at køre igen i løbet af mandagen.

Tidligere på eftermiddagen blev rigsretssagen mod den tidligere Venstre-minister Inger Støjberg afbrudt uden videre forklaring.

Men Lars Peter Schaumburg-Levy kan ikke sige, om de to ting hænger sammen.

»Det må du kontakten Rigsretten og spørge dem om,« siger han.

B.T. følger sagen.