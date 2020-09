Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke fortalte på mandagens pressemøde, at regeringen nedsætter forsamlingsforbudet fra 100 til 50 mennesker i 18 kommuner efter, at smittetallene er steget markant i Danmark over flere dage.

Det er en historie, der nu er rykket ud over de danske landegrænser.

Både norske og svenske medier har skrevet om Danmarks corona-situation efter mandagens pressemøde.

Det norske medie Dagbladet har overskriften 'Danmark slår krisealarm', efter Heunickes ord om 'at vi nu er i den mest bekymrende periode i landet siden foråret'.

Det svenske medie Expressen har dog også set sit snit til at bringe historien om de nye restriktioner i Danmark.

Dem skriver de om under overskriften 'Lige nu: Danmark øger restriktioner'.

Her skriver de om, at 83 af Danmarks 98 kommuner har oplevet stigende smittetal de seneste uger.

I deres historie citerer de også Magnus Heunicke for ordene 'Er vi bekymrede? Ja, det er vi. Går det den forkerte vej? Ja, det gør det'.

Ud over at forsamlingsforbudet er sat ned til 50 personer, er der kommet følgende restriktioner i Danmark, som B.T. kunne fortælle tidligere mandag.

- Københavnsområdet og Odense Kommune undtages fra den planlagte udvidelse af den tilpassede Superligaordning til andre idrætsarrangementer.

- Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil begrænses til kl. 24.00 med virkning fra d. 9 september 2020.

- Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet.

- Opfordring til at indføre frivillig registrering af kontaktinformationer på gæster i restaurationsbranchen med henblik på udlevering til sundhedsmyndighederne i forbindelse med smitteopsporing.

- Sundhedsstyrelsen udarbejder skærpede anbefalinger til antal deltagere, afstand, indretning m.v. ved private sammenkomster.

- Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs.

- Anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

- Opfordring til hjemmearbejde i videst mulig omfang på offentlig og private arbejdspladser

- Skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer.

- Opfordring til at undgå offentlig transport hvis andre transportmidler er mulige – særligt ved trængsel.

- Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag ifbm. indkøb.