Findboliger.dk har gennem ni parametre kåret Danmarks bedste kommune.

Og mange danskere vil sikkert hævde, at deres respektive kommune er den bedste – eller dårligste – men nu kommer findboliger.dk endegyldigt med et svar på, hvilken kommune, der er bedst og dårligst i landet.

Det skriver TV 2 Østjylland.

I undersøgelsen måler de ud fra ni forskellige forhold, som er vurderet vigtige for ‘det gode liv.’

De ni parametre Indkomst

Sundhed

Boligpriser

Beskæftigelse

Uddannelse

Kriminalitet

Ligestilling

Miljø

Trafikuheld

Og den kommune, der scorer højest, er Egedal Kommune i Nordsjælland med en gennemsnitsscore på 8,0.

Ifølge Emil Broo Holm, som er pr-ansvarlig for Findboliger.dk, kan listen være med til at hjælpe folk hen imod den kommune, de eventuelt gerne vil flytte til.

»Folk kender af gode grunde ikke alle landets kommuner. Listen skal ses som en servicefunktion, der let og hurtigt kan give et overblik til de danskere, som går i flyttetanker og ønsker at sammenligne kommunerne,« siger Emil Broo Holm til TV 2 Østjylland.

Helt i bund ligger Lolland med en score på 3,96, mens Brøndby og Guldborgsund følger lige efter.