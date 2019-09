Hvor kan man få Danmarks bedste burger?

Det har hjemmesiden OpdagDanmark, der hvert år kårer de bedste steder i landet, igen fundet blandt sine læsere.

Nomineringsfasen begyndte i slutningen af august, og i september kæmpede ti finalister om førstepladsen.

Næsten 10.000 danskere har stemt på deres favorit i finalefeltet, og nu er vinderen fundet.

Selvom københavner-burgeren Gasolin for to år siden blev kåret som en af verdens 27 bedste burgere af Bloomberg, så er den eller mange af de andre burgerkæder som Jagger, Halifax eller The Burger Shack ikke blandt de ti.

Det var flere af dem i samme konkurrence i 2018, men i år hedder nogle af de mest populære burgersteder Burgerhjørnet i Vig, Haderslev Golfrestaurant og Cafe Razz i Middelfart.

På andenpladsen er Spisehuset Pagoden i Ølgod. Og førstepladsen med intet mindre end 3018 stemmer går til...

Lazy Dog i Sønderborg.

På Facebook kan burgerstedet også prale med 4,9 stjerner ud af 5 fra sine kunder.

Hemmeligheden er ifølge indehaveren, Simon Stefanski, salt, peber, lokale råvarer og en masse kærlighed.

»Jeg blev meget overrasket og er selvfølgelig helt vildt glad for at vinde prisen. Jeg er meget taknemmelig for al den støtte, som vi har fået fra folk i hele byen. Uden dem kunne vi ikke være kommet så langt,« siger han til TV Syd.

Sammen med sin bror, Kasper Stefanski, driver han Lazy Dog i Sønderborg.