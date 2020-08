I 71 år har 'Oscars Bøf Bar og Fish & Chips' langet burgere over disken på Bakken nord for København.

Dermed er det Danmarks første burgerbar.

Men trods den store erfaring får det legendariske spisesteds seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen ikke ligefrem tænderne til at løbe i vand.

Heraf fremgår det nemlig, at køleskabe, skuffer og diverse beholdere var så uhumske og beskidte, da Fødevarestyrelsen var forbi 20. august, at restauranten nu har fået en bøde på 15.000 kroner og en sur smiley.

Dertil følger to gebyrbelagte, opfølgende kontroller, skriver TV Lorry.

Myndighedernes kontrollanter fandt både døde insekter, snavs og hår i køkkenet.

»Følgende er konstateret: Gummilister i køleskuffer fremstår med gammel snavs og sorte belægninger. Ben og gulv under køleskuffebord fremstår snavset og med fedtet stænk og sorte plamager af ældre dato. Ismaskine fremstår indvendig med sorte, brune og lilla belægninger og tætningslisten i lågen fremstår med brun belægning,« står der blandt andet i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Også det øvrige inventar, er temmelig ulækkert, fremgår det:

»Beholder til plastik service fremstår indvendig beskidt af krummer og med hår. Lamper i ovnrum fremstår med gammel brun snavs, og inde i lampeskærm ligger døde insekter. Lampeudtag i bøfområde fremstår ligeledes med brun fedt.«

Det er ikke første gang, at 'Oscars Bøf Bar og Fish & Chips' får en bøde og en sur smiley af Fødevarestyrelsen på grund af snavs, skriver Lorry.

Ifølge tv-stationen skete det også så sent som 7. juli, hvor ejeren Frank Hartvig Andersen erkendte, at der skulle rettes op. Han var dog meget utilfreds med bødens størrelse:

»Jeg sælger mit lort her om et par år, og så går jeg på pension, så jeg er fri for alle de der skide myndigheder, som er blevet værre og værre. Jeg har været her på Bakken i 45 år, og jeg synes simpelthen, at de kører på kanten af, hvad der er optimalt. Er du klar over, hvor meget jeg skal omsætte for, hvis jeg skal betale en bøde på 10.000 kroner,« sagde han dengang i TV Lorry.

Ejeren ønskede ikke at udtale sig om den nye, sure smiley, da tv-stationen kontaktede ham efter Fødevarestyrelsens seneste besøg.