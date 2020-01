Sagen om den lettiske kvinde Kristine Misane, som landsretten har afgjort skal udsendes til retsforfølgelse i Sydafrika, bevæger sig op på allerhøjeste diplomatiske niveau.

Letlands udenrigsminister, Edgar Rinkevics, har nemlig drøftet den følsomme sag direkte med udenrigsminister Jeppe Kofod i går under et møde i New Delhi.

Det fremgår af en officiel meddelelse på det lettiske udenrigsministeriums hjemmeside.

Den lettiske kvinde står i Sydafrika anklaget for at have bortført sit eget og sin sydafrikanske eksmands datter til Letland og dermed for at fratage sin sydarikanske eksmand retten til at se datteren.

Kristine Misane blev under en mellemlanding i Københavns Lufthavn den 9. december 2018 anholdt af dansk politi, da de sydafrikanske myndigheder havde udstedt en international arrestordre på hende.

Siden har hun siddet fængslet i Vestre Fængsel. Selv om Østre Landsret i sin kendelse finder, at 'en udlevering vil indebære et alvorligt indgreb i Kristine Misanes familieliv', endte dommerne altså med en afgørelse om, at hun skal udsendes til Sydafrika.

Landsretten vægtede det nemlig højere, at en tiltalt ikke skal kunne undgå en straffesag ved at rejse til andre lande. Indgrebet 'må anses for begrundet i et legitimt hensyn til at undgå risiko for straffrihed for personer, der har begået en lovovertrædelse', hedder det i kendelsen.

Ifølge lettiske medier erkender Kristine Misane, at hun har forbrudt sig mod loven i Sydafrika.

Advokat Henrik Stagetorn repræsenterer Kristine Misane i Danmark. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men hun appellerer om at blive udsendt til retsforfølgelse i Letland, så hun kan være tæt på sine to børn, som opholder sig hos hendes familie i Letland.

Så sent som i dag har det lettiske parlament med 92 ud af 100 mulige stemmer vedtaget, at også parlamentet skal rette henvendelse til de danske myndigheder for at få stoppet den forestående udsendelse af Kristine Misane til Sydafrika.

Kristine Misane repræsenteres i Danmark af advokat Henrik Stagetorn.

I oktober oplyste han, at han har klaget over Danmarks beslutning til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.