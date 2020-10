Biologer støtter mere torskefiskeri i Østersøen. Fødevareministeren til EU-forhandlinger om kvoter mandag.

Torsken er den vigtigste fisk på disken, når fødevareminister Mogens Jensen (S) mandag forhandler fiskekvoter i Østersøen med de øvrige EU-landes landbrugs- og fiskeriministre i Luxembourg.

Selv om andre fisk som sild er i spil, handler forhandlingerne for Danmark primært om en større torskekvote i den vestlige Østersø.

En anbefaling som de biologiske rådgivere fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, Ices, faktisk støtter.

- Det har store konsekvenser for fiskerne med endnu en reduktion. Det kan ikke fortsætte i et område, hvor der snart ikke er fiskeri tilbage, siger formand Svend-Erik Andersen fra Danmarks Fiskeriforening.

Forringede kvoter vil først og fremmest går ud over Bornholm, som allerede er hårdt ramt, og fiskeribyer på Fyn samt Sønderborg, Langeland, Als og Møn.

- Problemet er, at Kommissionen - hvor torsken har det godt i den vestlige Østersø - ikke vil følge biologernes rådgivning, siger fiskeriformanden.

Han peger på, at Kommissionen foreslår, at torskekvoten næste år beskæres med yderligere 11 procent. Hvor den kunne være sat op med 40 procent.

Han kalder forslaget for en vejsidebombe mod dansk fiskeri.

Havpolitisk seniorrådgiver Cathrine Pedersen Schirmer fra Danmarks Naturfredningsforening kalder det også usædvanligt, at EU-Kommissionen vil stramme mere op end de biologiske rådgivere.

- Det viser, at Kommissionen nu har indset, at der er store biologiske problemer i Østersøen. Som vi i de grønne organisationer også har peget på i mange år.

- Men konflikten illustrerer også, at selv om Ices er den bedste biologiske rådgivning, vi har, så er der fortsat bestande, hvor selv de ikke har de tilstrækkelige data til den nødvendige rådgivning, siger hun.

Hun peger på, at regeringen selv har udnævnt sig som grøn.

- Derfor må den også indse, at når torsken er vigtig for danske fiskere, skal den genopbygges, ved at vi her og nu fisker lidt mindre, så vi også har torsken i fremtiden, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

/ritzau/