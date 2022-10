Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

18-årige Negin Gholami sidder på sit værelse på udrejsecenter Avnstrup, mens hun scroller gennem sit feed og ser folk i hendes hjemland blive skudt på gaden af det iranske regime.

Det er her, de danske myndigheder har besluttet, at hun – sammen med 271 andre iranere – skal rejse tilbage til.

»Jeg tænker, de vil slå mig ihjel, som de har gjort med mange andre piger i Iran,« siger Negin Gholami.

De sidste seks uger har situationen i Iran været brutal. Det iranske folk bliver tæsket, tortureret, fængslet og dræbt, efter protester er brudt ud som reaktion på Masha Aminis død.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

For syv år siden var Negin og hendes familie også i fare for at blive dræbt. Hendes far er politisk aktiv modstander af regiment, hendes bror nægtede at gå i krig for styret. Og så er hele familien kristne – i et land i verden, hvor kristne bliver forfulgt og fængslet.

Alligevel har Flygtningenævnet altså afgjort, at de skal tilbage til Iran. Og placeret familien på et dansk udrejsecenter, der ifølge Amnesty International alle er 'lavet til at presse folk til at ville rejse hjem, fordi de har det så dårligt i centrene'.

»Hvis vi kunne vende tilbage, havde vi selvfølgelig gjort det i stedet for at sidde i et udrejsecenter, hvor vi bliver behandlet som kriminelle – og som dyr,« siger Negin.

Det er cirka fire år, siden Negin fik at vide, at den sidste myndighedsinstans havde behandlet deres sag, at de havde fået afvist ophold og nu sad i udsendelsesposition.

Dengang tænkte hun, at de danske myndigheder slet ikke vidste, hvor slemt der var i Iran.

Nu ved hun, at de ved det.

»Før troede de måske ikke på os, men lige nu kan de se det med deres egne øjne på sociale medier; hele verden snakker om, hvad der sker i Iran. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke tænker mere over det. På den måde er de ligeglade med os,« siger Negin.

Og så gør det hende især trist, når hun ser de danske politikere stå i fjernsynet og udtrykke sympati og solidaritet med det iranske folk. Og fortælle, hvor forfærdeligt det iranske regime er.

»Hvis de er imod det, der sker i Iran, så skal de tænke på os – men det gør de ikke,« siger hun.

Der bliver stille et kort sekund. Så tænker hun på de billeder af politikere, hun så i tv’et sidste weekend, mens hun sad på sit værelse på udrejsecenteret:

»Det er så mærkeligt for mig, hvordan de kan gå inde i byen og demonstrere og sige, ‘vi er også med de iranske kvinder, vi vil gerne have, de har rettigheder’ – men os? Vi er bare i asylcentret. Ikke én gang har de tænkt på os. Jeg ved ikke, hvorfor de gør sådan.«

Og det er hun ikke den eneste, der ikke ved.

Amnesty International har fortalt til B.T., at det er helt ude af trit med virkeligheden at sende iranere hjem og opfordrer politikerne til at leve op til den kritik, de rejser af det iranske styre.

På trods af forholdene i udrejsecenteret fortæller Negin, at hun er blevet en del af den danske kultur, og den en del af hende.

Hun taler flydende dansk, har veninder og bliver student fra Himmelev Gymnasium til sommer.

Derfor er det ubehageligt at være så uønsket af de danske myndigheder, at de vil sende hende tilbage til et land, hvor hun risikerer at blive dræbt.

Hun troede, at Danmark var anderledes, siger hun, men også her føler hun sig jaget vildt:

»De er ligesom myndighederne i Iran – for det er også det, de har gjort mod os i Iran. Vi har ikke begået noget kriminelt. Jeg ved ikke, hvorfor de opfører sig, som om vi har.«

Negin ved ikke, hvad hun gør, når og hvis der kommer en dag, hvor Hjemrejsestyrelsen banker på hendes dør og vil tvangsudsende hende til Iran.

»Jeg ville bare gerne have ophold her, så jeg kunne vide, at jeg har en fremtid her, jeg vil få et arbejde, jeg vil betale skat, jeg vil starte på uddannelse, jeg vil være en del af samfundet,« siger hun.

B.T. har været i kontakt med Hjemrejsestyrelsen, der er under samme paraply som Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

B.T. har spurgt, hvordan det kan være, at man vurderer, det ikke udgør en fare for hverken Negin eller hendes familie at rejse tilbage til Iran – og hvorvidt sagerne på de 272 iranere, der sidder i udsendelsesposition på udrejsecentre, bør revurderes i lyset af den nye situation i Iran.

Hjemrejsestyrelsen er endnu ikke vendt tilbage med svar.