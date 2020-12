Lørdag kommer den første sending af coronavacciner. Danmark vil købe yderligere ind, siger minister.

Danmark har lagt billet ind på at købe yderligere 2,6 millioner doser af Pfizer og BioNTechs coronavaccine.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Danmark har allerede en aftale om at modtage vacciner fra Pfizer og BioNTech, så 1,5 millioner danskere kan vaccineres. Der er også mulighed for at tilkøbe vaccinedoser til yderligere en halv million.

De nye aftale er indgået uden om EU, der ellers har stået for at lave forhåndsaftaler med selskaber, der prøvede at udvikle en coronavaccine.

Også Tyskland er gået solo og har købt flere vacciner uden om EU. Tyskland har købt 30 millioner doser af vaccinen. De står også til at modtage 55,8 millioner doser fra EU-aftalen.

Lørdag den 26. december modtager Danmark den første levering af vaccinen, som består af tæt på 10.000 doser.

Ugen efter vil der komme omkring 40.000 doser, inden der de kommende uger vil blive leveret tæt på 48.000 doser om ugen.

Hver dansker skal have to doser med tre ugers mellemrum af vaccinen.

/ritzau/