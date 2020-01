Danmark er et godt land at vokse op i.

Ja, faktisk er Skandinavien et mere børnevenligt område end de fleste.

Det slår en ny undersøgelse lavet af U.S. News & World Report fast. Her topper det danske kongerige på listen over de lande, der er bedst at vokse op i som barn.

Og det er der flere grunde til:

»Disse lande har tendens til at have generøse barselsorlov, tilbyder gratis børnehaver og har generelt set gode, offentlige uddannelsessystemer,« siger Deidre McPhillips, der er seniordataanalyst hos U.S. News & World Report.

Listen over de bedste lande, når det kommer til børn og deres opdragelse, er en del af U.S. News & World Records rapport over de bedste lande i verden - målt på forskellige parametre.

Med udgangspunkt i en spørgeundersøgelse med over 20.000 respondenter fra alle verdens kontinenter er 73 lande blevet målt på 65 parametre.

Ud fra undersøgelsen blev der så lavet forskellige lister. På den bærende liste, der er en oversigt over de bedste lande i verden målt på alle parametre, scorer Schweiz højest.

Her indtager Danmark en 13.-plads

På listen over statsborgerskab er vi på en femteplads. Her topper vores svenske naboer. Frankrig indtager andenpladsen, og Norge tredjepladsen.

Danmark ligger dog bedre rangeret på listen over livskvalitet. Her har vi en andenplads - kun slået af Canada.

Sverige og Norge indtager henholdsvis tredje- og fjerdepladsen.