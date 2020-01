Et godt og gratis uddannelsessystem samt en generøs barselsordning. Det er nogle af årsagerne til, at Danmark sammen med Sverige og Norge placerer sig som de lande i verden, hvor det er bedst at opdrage et barn.

Det konkluderer rapporten ‘Best countries report’, som årligt udgives i USA af U.S. News og 'The Wharton School of the University of Pennsylvania'. Rapporten evaluerer standarden i 73 lande.

På en fjerdeplads finder man Canada efterfulgt af Holland, Finland, Schweiz, New Zealand, Australien og Østrig. Det skriver CNN.

Den generøse barselsordning består i, at alle gravide i Danmark har ret til fire ugers orlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov.

Fædre har ret til to ugers fædreorlov, som de skal holde i løbet af de første 14 uger efter fødslen.

I disse i alt 20 uger kan forældrene modtage barselsdagpenge.

Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger.

De har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger.