Det er fortid med Moderna i Danmark.

I hvert fald for personer under 18 år, der i fremtiden kun vil blive tilbudt to stik med vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Men skal de, der allerede har fået to skud af Moderna, så være nervøse?

»Hvis det er længe siden, at man har fået vaccinen, så skal man ikke være bekymret. Har man lige fået den, skal man være opmærksom,« lyder det fra professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet Camilla Foged.

Der er en helt særlig grund til, at man ikke skal at være nervøs, hvis man har fået vaccinen for over 14 dage siden.

»Vaccinerne nedbrydes ret hurtigt, så de bivirkninger, man ser, ses umiddelbart en til to uger efter vaccinationen,« forklarer Camilla Foged.

Udmeldingen om at indstille brugen af Moderna-vaccinen til personer under 18 år kom onsdag eftermiddag i en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

Og med valget følger vi lige i hælene på vores svenske naboer, der har valgt at sætte brugen af Moderna-vacciner på pause for alle svenskere født i 1991 og derefter.

I Danmark er det kun for alle under 18 år, at brugen nu indstilles.

Baggrunden er et nyt norsk studie, der har undersøgt risikoen for hjernehindebetændelse og hjertemuskelbetændelse efter vaccination med både vaccinen fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Her peger foreløbige data på en mistanke om øget risiko for hjertebetændelse ved Moderna.

I Danmark er langt de fleste i aldersgruppen 12 til 17 år blevet tilbudt vaccinen fra Pfizer/BioNTech, men ud fra et forsigtighedsprincip vil det nu i fremtiden kun blive sådan, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I selvsamme pressemeddelelse oplyser de også, at hjertebetændelsestilstande er en meget sjælden bivirkning, der ofte har et mildt forløb og går over af sig selv. I de tilfælde, hvor der er behov for behandling, er behandlingsmulighederne gode.

Sundhedsstyrelsen meldte ud i september, at vi i Danmark nu frit kunne vælge, om vi helst ville stikkes med Pfizer/BioNTech eller Moderna.

Sådan bliver det ved med at være for personer over 18 år, og spørger man Camilla Foged, kan man sagtens vælge Moderna, hvis man endnu ikke har fået de to stik.

»Hvis man er utryg ved Moderna, så skal man da bare vælge Pfizer/BioNTech, men der er ingen grund til at være utryg, hvis man er over 18 år. Det er længe siden, at vi startede med at vaccinere dem,« lyder det.

Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at begge vacciner er yderst effektive.

Enhedschef Bolette Søborg udtaler i den føromtalte pressemeddelelse, at vi i Danmark ikke har set flere tilfælde af hjertemuskelbetændelse, eller at der skulle være nogen forskel på de to vacciner.